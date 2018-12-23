Yerli turist pahalıya tatil yapmasın! Bu yanlışa el koyun

Buğra Kardan

Döviz kurlarındaki dalgalanma yerli turistlerin tatil faturasını kabarttı. Gözde turizm bölgelerinde konaklama ücretlerinin Euro’ya endekslenmesi fiyatların ortalama yüz 40 ila 70 yükselmesine neden oldu. Fiyatlarla ilgili şikâyetlerin ardından turizm sektörü temsilcileri, otelleri tatili 10-12 aya yaymaya ve daha ekonomik paketler açıklamaya davet etti.

Seçenekler artmalı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, otel fiyatlarının arttığına işaret ederek, “Kuşkusuz, bu durum yabancı tatilcilerin lehine, yerlilerin aleyhine oldu” dedi.

Otellerin yeni kampanyaları devreye almaları; hizmet seçeneklerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Erdem, Türk turistlere ise “Fiyatları TL’ye endeksli, konforlu ve ekonomik mekânlara yönelin” tavsiyesinde bulundu.

Oda fiyatları yükseliyor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da konaklama ücretlerinin devamlı yükseldiğine dikkat çekti. 3-4 yıl önce otel odalarının 200 Euro’dan alıcı bulduğunu hatırlatan Polatoğlu, şöyle konuştu: “Terör olaylarından ötürü 2015 ve 2016 döneminde fiyatlar 40 Euro’ya gerilemişti. Ama hayatın normale dönmesi ve yabancıların oda taleplerinin artmasıyla fiyatlarda yüzde 40 ila 70 yukarı yönlü eğilim görüldü. Bu nedenle yerlilere tanınan erken rezervasyon kotaları yüzde 60’lardan yüzde 20’lere kadar çekildi. Bütün bunlara bir de kur artışları eklenince TL bazlı zamlar kaçınılmaz oldu ve yerli turistler için tatil zorlaştı.”

Kritik uyarılar

Türkler için ucuz tatil imkânlarının bulunduğunu kaydeden Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada öne çıkan yöntemlerden biri 440 bin yataklı kamu kamplarının özelleştirilmesidir. Günlük ücreti 20-25 lira olan bu kamplardan şu anda daha çok rütbeliler yani müdürler, genel müdürler yararlanıyor. Hâlbuki buraların satışından milyarlarca lira gelir elde edilebilir. O gelir milyonlarca kamu çalışanına tatil çeki olarak dönebilir.

Öte taraftan; tatil dönemleri ayarlanabilir, her bölgede ayrı tarihlerde başlatılabilir. Sömestr dönemi 2 aya, yaz tatili 5,5 aya yayılabilir. Yerli turistler de erken rezervasyonlara yönelip yüzde 50 indirim ile 9 taksit gibi olanaklardan faydalanabilir ya da okulların açık olduğu Eylül, Ekim ve Mayıs dönemlerinde tatile çıkarak maliyetlerini hafifletebilir.”

Veri merkezi kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm istatistiklerinin tek elde toplanıp işleneceği; sınır giriş-çıkışlarının yanı sıra turistlerin genel profillerinin de yansıtılacağı veri merkezi kurulacak. Verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2,5 aylık bir sürede tamamlanacağı tahmin ediliyor.