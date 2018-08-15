Yerli Trump Kılıçdaroğlu

ABD Başkanı Donald Trump ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanda yarışıyor. Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmasının ardından günde ortalama 16 yalan söylerken, Türkiye karşıtı bir siyaset izleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise 9 günde bir yalana başvurduğu belirlendi.

YALAN AĞIZDA YUVAR YAPAR MI?

Siyasi hayatı boyunca iftiraları, çarkları ve söylediklerini inkar etmesiyle “yalan makinesi” olarak tanımlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kallavi bir rakip çıktı. Tuhaf açıklamalarıyla dünyayı savaşın eşiğine getiren ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana 4 bin 230 yalan haber ve asılsız bilgi yaydığı kaydedildi. Trump’ın yalan iddialarında son iki ay içerisinde 978 artış olduğuna dikkat çekildi. Trump’ın bu süreçte günde ortalama 16 kez temelsiz iddiada bulunduğu belirlendi. Trump’ın asılsız iddialarının üçte birinin ekonomik ve ticari meseleler ile ticari anlaşmalar konusunda olduğuna vurgu yapılırken bu rakamın 432’yi bulduğu ifade edildi.

‘DÜNYA TÜKENİR, YALAN TÜKENMEZ’

Türkiye’nin geçtiği her kritik süreçte yerli ve milli tutumdan uzak duran Kılıçdaroğlu ise, yalan ve iftiralarından dolayı onlarca tazminata mahkum edildi. Hakkında açılan yüzlerce davada, yarım trilyona yakın tazminat ödemek zorunda kaldı. Sözleri daha kürsüden inmeden tekzip edilen Kılıçdaroğlu’nun 9 günde bir yalana başvurduğu belirlendi. İftiraları siyasi arenanın yanı sıra hukuki alanda da pahalıya patlayan Kılıçdaroğlu’nun son 8 ayda 20 farklı yalana daha başvurması; “Dünya tükenir, yalan tükenmez” atasözünü hatırlattı.