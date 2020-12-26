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Teknoloji Yerli teknoloji dünyaya açılıyor! O ülkeye ihraç edilecek
Teknoloji

Yerli teknoloji dünyaya açılıyor! O ülkeye ihraç edilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Arjantin'e uydu ihraç edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:02:00 -
Yerli teknoloji dünyaya açılıyor! O ülkeye ihraç edilecek

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası”nın ikinci gününde "İhracatta İnovasyon" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, TUSAŞ'ın birçok projesi olduğunu belirterek, "Bizim aslında eski köye yeni adet getirme mecburiyetimiz var. Proje çok olunca biz de çok eleman alıyoruz, ihtiyacımız var. Şu anda TUSAŞ’ta 10 bin çalışan var, inşallah 20 bine gidecek. Benim şirkette 4 yılım doldu. İlk başladığımda çalışan sayısı 5 bindi. Mühendis sayısını bin 200’den 3 bin 500’e çıkardık. Ciromuz da ortalama 2 milyar dolar. Onun da 10 milyar dolar olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Arjantin’e uydu ihraç edeceğiz"

Kotil, şu anda Türksat 6A’yı paydaşlarla birlikte yaptıklarını, Türkiye’nin ilk yerli uydusunun olacağını, 2 yıl içinde yörüngede bulunacağını anlatarak, "TUSAŞ olarak Arjantin’e de bir ortaklık olarak uydu ihraç edeceğiz. Gözetleme ve haberleşme uydusunda varız" dedi.

İnovasyonun aslında bir yaşam stili olduğunu vurgulayan Kotil, TİM’in yıllardan beri bu programa devam ettiğini, ısrarla şirketlere inovasyon öğrettiğini dile getirdi.

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Yorumlar

Allah ccsebepolanlardan ebediyen raaziolsun

DURDURALARI GULEGULE BATIYA GITMESINI ĎÖNÜSLERIOLMASIN
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