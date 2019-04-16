Yerli tank Kaplan’dan tam isabet! İlk sipariş Güneydoğu Asya’dan

Endonezya Savunma Bakanı Ramisard Ryakuda, Türk-Endonezya ortak üretimi Harimau (Kaplan) için ilk siparişi verdi.

Nurol Holding’in iştiraklerinden FNSS ile Endonezya Savunma Sanayisi şirketi ortaklaşa ürettiği Harimau Modern Orta Ağırlık Tankı için resmi imzayı attı

Harimau için verilen ilk siparişte 20 tank olacak. Siparişin bedeli ise 135 milyon dolar olarak açıklandı. Harimau için verilen sipariş ise 3 yıl içinde teslim edilecek.

Testleri başarıyla geçmişti

Daha sonraki siparişin 44 tanka çıkması hedefleniyor. Geçen yıl Kalifikasyon, Dayanıklılık ve Atış Testleri’ne Bandung, Cipali, Tegal, Semarang, Sarangan, Jogjakarta, Kebumen, Subang, Parompong gibi kentlerde giren Harimau, hareket halindeyken, yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak geçmişti.