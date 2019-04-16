Yerli tank Kaplan’dan tam isabet! İlk sipariş Güneydoğu Asya’dan
Türk savunma sanayisinin yeni gözde pazarı Güneydoğu Asya’dan Türk-Endonezya ortak üretimi Harimau (Kaplan) için önemli bir sipariş geldi.16 Nisan 2019 Salı 12:58
Endonezya Savunma Bakanı Ramisard Ryakuda, Türk-Endonezya ortak üretimi Harimau (Kaplan) için ilk siparişi verdi.
Nurol Holding’in iştiraklerinden FNSS ile Endonezya Savunma Sanayisi şirketi ortaklaşa ürettiği Harimau Modern Orta Ağırlık Tankı için resmi imzayı attı
Harimau için verilen ilk siparişte 20 tank olacak. Siparişin bedeli ise 135 milyon dolar olarak açıklandı. Harimau için verilen sipariş ise 3 yıl içinde teslim edilecek.
Testleri başarıyla geçmişti
Daha sonraki siparişin 44 tanka çıkması hedefleniyor. Geçen yıl Kalifikasyon, Dayanıklılık ve Atış Testleri’ne Bandung, Cipali, Tegal, Semarang, Sarangan, Jogjakarta, Kebumen, Subang, Parompong gibi kentlerde giren Harimau, hareket halindeyken, yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak geçmişti.
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