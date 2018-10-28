Yerli sürücüsüz elektrikli aracın görüntüleri yayınlandı!

Teknoloji geliştirme şirketleri FEV Türkiye ve Kodeco'nun iş birliğiyle geliştirilen yerli sürücüsüz (otonom) ve elektrikli taşıt Otomod'un ilk görselleri ve animasyonu yayınlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye’de ilk defa kampüs içerisinde mobil uygulama ile çağrılan ve yolcunun seçtiği durağa otonom olarak giden tamamen elektrikli araçların ve ulaşım çağrı sisteminin tasarlandığı projenin ilk görselleri ve animasyonu paylaşıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü’nün desteği ile İTÜ Ayazağa kampüsünde aralık ayında ilk denemeleri yapılacak Otomod ve ulaşım altyapısının, ileride, üniversite, hastane ve havaalanı gibi kampüslerde, yayaların kısa mesafe ulaşımlarını kolaylaştırma amacıyla kullanılması planlanıyor.

Üzerindeki sensör ve kameralar ile hem çevresindeki yaya ve araçları algılayacak hem de kendi konumunu belirleyecek akıllı araçlarda kontrol yazılımları tamamen yerli olanaklarla geliştiriliyor.

30 ayda tamamlanması planlanıyor

Yaya ve araç trafiğine açık kampüslerde sürücüsüz olarak otonom hareket edecek tamamen elektrikli araçlarda, direksiyon, gaz ve fren pedalları ise bulunmuyor. 4 yolcu kapasiteli sürücüsüz araçlar 45 km/saat maksimum hıza çıkabilecek.

"Kampüs İçi Yolcu/Yük Taşıyan Çok Fonksiyonlu Elektrikli Otonom Taşıt" isimli proje, TÜBİTAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında hibe desteği ile gerçekleştiriliyor. Otonom sürüş, elektrikli araç, yazılım geliştirme, simülasyon, stil tasarım, bilgisayar destekli 3 boyutlu tasarım ve prototip üretimi dallarında uzman 20 Türk mühendisin görev aldığı projenin 30 ayda tamamlanması planlandı.

Otomod'un ilk denemeleri gelecek ay sonunda İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. İki prototip araç ve mobil uygulama çağrı sistemi ile hayata geçirilecek projenin ilk prototip aracı ise Kodeco’nun İzmir’deki prototip atölyesinde üretiliyor.

"Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sağlayacak"

İTÜ ARI Teknokent firması FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez, projelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geleceğin teknolojileri olarak belirlenen çevrim içi bağlı, otonom, paylaşılan ve elektrikli araç teknolojilerini bünyesinde barındıran projemizde hedefimiz ulaşımı daha güvenli, kolay ve eğlenceli hale getirmek. Tamamen elektrikli ve otonom aracımızı geliştirirken en ileri teknolojileri kullandık. Projemiz dünya standartlarında bir mühendislik örneği olacak." ifadelerini kullandı.

Kodeco Kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Odabaşı ise, "Kodeco olarak yaratıcı tasarım ve yenilikçi teknolojilerle geleceğin akıllı ve çevreci şehir ulaşımına yön verebilme hayalimiz var. Bu proje ile beraber hedefimize doğru çok önemli adımlar atıyoruz. Bir Türk markası olan Kodeco'nun çatısı altında ticarileştirilecek olan bu otonom kampüs araçları sadece Türkiye değil, dünya pazarında da müşteriler ile buluşarak Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sağlayacak." dedi.

"Hedefimiz kısa mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir cevap vermek"

Projenin dünyada yeni ulaşım konseptlerinin Türkiye’de ilk örneği olduğunu ifade eden proje yöneticisi FEV Türkiye Proje Müdürü Abdullah Umut Doğan da, "Hedefimiz dünya çapında ilk ve son kilometre olarak adlandırılan, toplu taşıma durağından çalışılan binaya ya da katlı otoparktan terminale olan kısa mesafeli ulaşım ihtiyacına yeni ve yerli bir cevap vermek. Bunu yaparken hem kampüs içi araç trafiğine olan ihtiyacı azaltarak hem de tamamen elektrikli bu araçları kullanarak hava kalitesini iyileştireceğiz.” diye konuştu.

Kodeco Silikon Vadisi'nde birinci olmuştu

Ulusal araç ve motor endüstrisinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen FEV Türkiye, 2011'de kuruldu. Faaliyetlerine İTÜ ARI Teknokent ve Teknopark İstanbul ofislerinde devam eden şirket, 85'i aşkın uzman mühendis kadrosu ile otomotiv sanayine tasarım, simülasyon, motor/araç kalibrasyonu, yazılım geliştirme, hibrit ve elektrikli taşıtlar ile otonom sürüş sistemleri alanlarında mühendislik hizmeti veriyor.

Kodeco ise, enerji verimli ve akıllı özelliklere sahip hafif araçlar geliştirmek amacıyla TÜBİTAK tekno-girişim desteğini de alarak 2013 yılında kuruldu.

Merkezi Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DEPARK) bulunan Kodeco, ilk olarak ECOTOUR isimli güneş enerjisinden kendini şarj etme özelliğinde yenilikçi bir kampüs aracı geliştirdi. Şirket, San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi’nde, yenilikçi ve çevreci araç tasarımıyla Temiz Teknolojiler (CleanTech-GCIP) yenilenebilir enerji kategorisi birinciliğini kazanmıştı.