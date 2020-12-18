Yerli sermayeli AKO Grup kendi elektriğini üretecek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup), 16 milyon dolarlık yatırımla 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi planlıyor.

Çevre koruması ve temiz enerji prensibiyle üretim tesislerine kurulan güneş enerji panelleri ilk olarak AKO Jant fabrikasında uygulandı.

PETLAS, AKO Jant, AKO Akü ve AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi gibi otomotiv ekipman üretimi ve yenileme sanayiine yönelik kuruluşları bünyesinde barındıran AKO Grup'un Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kendi temiz elektriğini üreten ilk jant, akü ve lastik fabrikalarına sahip olacaklarını belirterek, "Bu yatırımlar, enerji maliyetlerinde yıllık yaklaşık 2,75 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak." diye konuştu.

Üretim tesislerinde temiz ve sürdürülebilir enerji kullanımı vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Özcan, geçen yıl enerji verimliliği ve atık geri dönüşümüyle ilgili projeleri hayata geçirdikleri PETLAS fabrikasında, 2021 yılı itibarıyla 25 megavat (MW) güneş paneli kurulumu tamamlayarak, kullandığı elektrik enerjisini kendi üreten fabrikaya dönüştürmeyi öngördüklerini söyledi.

AKO Akü fabrikasının çatısına 3,1 MW, ve inşaatı devam eden AKO Entegre Lastik Geri Dönüşüm tesisinin çatısına 2,5 MW kapasiteli güneş enerji santrali yatırımını hayata geçireceklerini anlatan Özcan, "2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketimin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, iki yıl içinde tamamlanması öngörülen yatırımlar kapsamında toplamda yılda 48 milyon kilovatsaatlik elektrik üretilmesinin planlandığına dikkati çekerek, "Gerçekleştireceğimiz 16 milyon dolar düzeyinde yatırımla, enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 2,75 milyon dolar tasarruf sağlanacak. Yıllık ortalama 300 bin ağacın karbondioksit emilimine denk gelen, 21 bin ton karbondioksit salımı önlenmiş olacak." dedi.

- "350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüşecek"

Türkiye'nin lastik sektöründe en büyük entegre geri dönüşüm tesisini oluşturma hedefiyle başlattıkları 30 milyon dolarlık yatırım hamlesini, bu yılının olağanüstü koşullarına rağmen kesintisiz sürdürdüklerini belirten Özcan, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan bu tesisin, sanayinin kauçuk ihtiyacının karşılanması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacağını vurguladı.

Özcan, karbon tasarrufunun yanı sıra sıfır atık projesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sunacağına dikkati çekerek "80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığının dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek." bilgisini verdi.

Söz konusu yatırımı 2021'de tamamlayarak lastik geri dönüşümüne başlamayı öngördüklerini kaydeden Özcan, tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin yıllık 16 milyon dolara varan düzeyde olacağını sözlerine ekledi.







