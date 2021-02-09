Yerli savaş uçağı motoruna HAVELSAN imzası

HAVELSAN’ın yaklaşık 25 yıla varan simülasyon yazılımı teknolojisi, Milli Muharip Uçak projesinden sonra, şimdi de yerli uçak motoru projesi için kullanılmaya başlanacak. Yerli uçak motoru, HAVELSAN katkısı ile geliştirilecek.

Konuyla ilgili olarak HAVELSAN Dergisi’nin 8’inci sayısında yapılan açıklamada, "Yerli uçak motoru geliştirilmesine yönelik olarak HAVELSAN ile TR Motor arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile TR Motor Genel Müdürü Dr. Osman Dur tarafından imzalanan anlaşma doğrultusunda; HAVELSAN, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikim ile TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere; MMU Projesinde 2011 yılında başlatılan kavramsal tasarım çalışmalarından itibaren projeye sahip olduğu tüm kabiliyetler ölçüsünde destek vermeyi milli bir görev kabul eden HAVELSAN, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) Projesi kapsamında TUSAŞ ile 2020 yılı içerisinde bir "İş Birliği Protokolü" imzalamıştı.