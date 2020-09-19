Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli ve imkanlarla geliştirdiği HÜRJET için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2022 yılında gökyüzünde uçması planlanan HÜRJET'in geleceğini en ince ayrıntısına kadar düşünen TUSAŞ önemli bir eşiği daha başarıyla aştı.

HÜRJET’in simülatörü tamamlandı

TUSAŞ, HÜRJET için geliştirilen simülatörü başarıyla tamamladı. Geçmişteki simülatörler, hava aracı tamamlandıktan sonra üretiliyor ve kullanıcıya teslimatı ürün teslimatının çok sonrasında gerçekleştiriliyordu. HÜRJET ile bu çalışma sistemini değiştiren TUSAŞ, proje takvimiyle birlikte üretimi başlayan bir mühendislik simülatörünü kullanıma hazır hale getirdi.

4 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan simülatör, mühendislik ekipleri ve test pilotlarının kullanımına sunuldu.

HÜRJET için geliştirilen simülatör uçağın tasarım ve üretimine büyük katkı sağlıyor. Simülatör sayesinde mühendisler, daha üretim aşamasındayken, uçağın sorunlarını gözlemleyebiliyor. Bu sayede, değişmesi gereken tasarımları daha uçağa entegre etmeden, tasarım aşamasında belirleyen ekip, uçağı daha emniyetli bir hale getirirken, projeyi de takvimine uygun bir şekilde ilerletiyor.

Kaza riski ortadan kalkıyor

Bir uçak üretildikten sonra pilotlarla yapılan uçuş testlerinin ardından, bazen uçakta birden fazla parçanın değiştirilmesi gerekebiliyor. Üretimden sonra değiştirilen parçalar ise hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir kayba neden olabiliyor.

Simülatör sayesinde sorunları ve riskleri önceden fark eden uçağın mühendislik ekibi bu duruma hemen çözüm buluyor. Ayrıca simülatörle birlikte uçağın kaza riski de ortadan kaldırılıyor. Uçakla test uçusundan önce simülatörde eğitim gören pilotlar bu sayede uçağı yakından tanıyarak bilgi sahibi oluyor.

Hataların ortadan kaldırılmasına imkan sağlayan bu simülatör uçağın yapımında görev alan ekibin motivasyonunu da artırıyor. Simülatör projede çalışan ekiplerin üretmeye çalıştıkları uçakla uçma deneyimi yaşamasına imkan tanıyor. Böylelikle simülatör ekiplere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.

Hürjet projesi

HÜRJET ömürlerinin artık sonuna yaklaşan T-38M uçaklarının yerine konmak üzere geliştirilmeye başlandı. HÜRJET için çalışmalara başladığında kendisine büyük hedefler koyan TUSAŞ, hava aracı ile birlikte üretimine başladığı simülatör, dijital test ve doğrulama ortamları ile kaza kırım gibi riskleri en aza indirirken, emniyet kalitesini de artırıyor. Büyük bir işbirliği çerçevesinde geliştirilen HÜRJET'in 2022 yılında gökyüzünde uçması bekleniyor.