Yerli patates tohumu "Onaran 2015"in üreticiye satışı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli patates çeşidi "Onaran 2015"in Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği'ne satışı gerçekleştirildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Niğde-Kayseri kara yolundaki doğal depolarda gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yürüttükleri ıslah çalışmaları neticesinde 2015'ten itibaren yerli patates çeşitlerini tescil ettirmeye başladıklarını anımsattı.

Bugüne kadar 10 yerli patates çeşidini tescil ettirdiklerini ve bunlarından 6'sının özel sektöre pazarlama ve satış hakkını devrettiklerini hatırlatan Pırlak, şunları kaydetti:

"Özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürüttüğümüz çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidimizin tohumluğu, Türkiye'de ilk olarak satışa sunuldu. 'Temel 1' kademedeki tohumluk Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 70 bin kilogram satıldı. Miktarı küçük olabilir ama patates sektörü açısından önemli bir gelişme. Hem enstitümüz hem de yerli ve milli patates tohumu geliştiren özel sektör için hayırlara vesile olur, yerli çeşitlerin önünün açılması sağlanır. Sertifikasyon ve tohumluk üretimi devam ediyor. Önümüzdeki senelerden itibaren çiftçilerimize satışı yapılacak ve tüketicilerimiz, sofralarında yerli çeşitleri görebilecek. 2021'in sonundan itibaren sertifika 1 kademedeki tohumluklarımızı çiftçilerimize satacağız."

Selanik Tohumculuk firması yetkilisi İlhan Bengi de enstitüyle uzun zamandır yaptıkları çalışmaların neticesini görmeye başladıklarını belirterek, "Bundan çok mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır yapılamaz denilen şeyi gerçekleştirdik. Şu an çeşitlerimiz piyasayla tanışmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde tohumlukların çoğaltılmasına devam edeceğiz. Piyasada geniş yer bulacağına inanıyorum. Şu an Selanik Tohumculuk olarak enstitümüzle yerli milli patates tohum çeşitlerinin ilk defa satışını yaptık. Bunun devamını diğer çeşitlerle destekleyerek, daha fazla yol kat edeceğiz." diye konuştu.