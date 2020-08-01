Yerli otonun şarj altyapısı için çalışmalar başladı

Dönmez, “2030’a geldiğimizde 1 ila 2.5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Her 10 araca bir şarj noktası olacak şekilde planlama yapıyoruz. 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Enerjideki dönüşüme yakıt ve teknoloji temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarının altını çizen Dönmez, şöyle konuştu: “Politikalarımızı hem üretim ve tüketim hem de teknoloji noktasında eşgüdüm halinde yürütüyoruz. Portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını arttırarak hem Türkiye’nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otoyla ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir araya getirmek için diğer bakanlıklarımızla temas halindeyiz.”