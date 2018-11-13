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Yerli otomobilin prototipi 2019’da üretilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019’da üretileceğini açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 10:51
Yerli otomobilin prototipi 2019’da üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019’da üretileceğini açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi sunan Varank, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin sanayinin dönüşümünde, teknolojik atılımında önemli bir eşik olacağını ifade etti.

Açıklamalarında yerli uydu için çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Bakan Varank, uydunun 2020’de uzaya fırlatılmaya hazır hale gelmesi planlandığını söyledi. Milli uydu yer istasyonu geliştirme faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Varank, “MİYEG adını verdiğimiz bu proje 2019’da tamamlandığında ülkemiz, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacaktır. Tasarımı, testleri, entegrasyonu yüzde 100 yerli ve pek çok alt bileşeni yurtiçi imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 2021’de faaliyete geçmeye hazır hale gelecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:51
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. yerli otomobil
  3. yerli otomobilin prototipi
  4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
  5. Türkiye’nin Otomobili Projesi
  6. Bakan Varank
  7. Milli uydu

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