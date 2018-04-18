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Yerli otomobilin maliyeti belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin için "Yaklaşık 2,5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
Yerli otomobilin maliyeti belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde devletin ortaklığının söz konusu olmadığını, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini söyledi. Özlü, "Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor" dedi.

Bakan Özlü'nün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konsorsiyum uyumlu bir çalışma yürütüyor, teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Burada devletin ortaklığı söz konusu değil. Şirkletler kendileri ortaklık oluşturacaklar. Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.

 

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:59
  1. yerli otomobil
  2. yerli otomobil maliyeti

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  • mahmudmahmud1 sa önce
    50binden satsan 250bin araçta bu ciroyu sağlar.kar etmesi için 1milyon araç yapman lazım.bence bu babayiğitler hepsini devlete yaslayacak yoksa mantıklı hiçbir izahı yok.
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