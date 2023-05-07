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Teknoloji Yerli otomobil TOGG pistlerin tozunu attırdı
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG pistlerin tozunu attırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 15:39:00 - 2023-05-07 15:40:15

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Erciyes Slalom Yarışması"nda, yerli otomobil TOGG pistlerin tozunu aldı.

RHG Enertürk Stadyumu Otoparkı'nda düzenlenen organizasyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar savunma sanayinin önemine değinerek, "Kayserililerin yardımseverliği, ülkesine ve vatanına sahip çıkmasının en önemli özelliği de ASPİLSAN. Bildiğiniz gibi geçmişte bize pil dahi vermediler. Biz de sıkıntı yaşadık. Hamiyetperver Kayserililer yaptıkları yardımlarla ASPİLSAN fabrikasını kurduk. Bu fabrika daha sonra modernize edildi. Şuanda dünyada benzinden ve mazottan kaçı var, herkes pile dönüyor. Bu manada burada yaptığımız piller hem türkiye hem dünya için çok önemli. Bu da Kayseri için büyük bir kazanım. Bunun yanı sıra AIRBUS ile yaptığımız 2019 yılında bir anlaşma var. Bu fabrika ile bizim 2. Ana Bakım Fabrikamız anlaştılar, A400M bizim 'Koca Yusuf' dediğimiz uçağın bütün bakımını yapıyoruz. Çok ciddi şekilde yatırımlar başladı.

Diğer bir konu da TOMTAŞ. Biliyorsunuz iftihar ettiğimiz Kayseri 1930'larda uçak yaptı ve ihraç etti. Bunu şimdi yeniden diriltiyoruz. İnşallah ömnümüzdeki günlerde bizim teyyare geleneğimizin artmış olduğunu göreceksiniz. Bu sadece Kayseri'deki olay, Türkiye'de buna benzer çok daha büyükleri var. Gemileri, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları yaptık. Uzaya uydu gönderdik, bizim uydumuz şuanda dünyanın her yerindeki yumurtayı dahi görüyor. TCG Anadolu'yu, tanklarımızı yaptık. Bu şekliyle büyük mücadele devam ediyor. Kimseye muhtaç olmadan, ülkemizin ve milletimizin savunmasını ve güvenliğini sağlamak için savunma sanayi şart. Bu savunma sanayi konusunda gençlerimiz başta olmak üzere hayallerinizi geniş tutun. Girişimciler risk alın. Savunma sanayine mutlaka yatırım yapmamız lazım. Bekamız önemli. Ülkemizin ve milletimizin geleceği önemli. Bunun için de savunma sanayimiz güçlü olması lazım ki ordumuz güçlü olsun" dedi.

Konuşmaların ardından yerli ve milli otomobil TOGG, hazırlanan pistte slolom gösterisi yaptı.

TOGG'u izlemek isteyen binlerce Kayserili alanı doldururken TOGG'un performansını video çekerek kayıt altına aldı. Etkinlikte ayrıca usta sürücüler izleyicilere drift gösterisi de sundu.
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