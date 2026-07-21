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Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

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Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

Phil Foden, Manchester City ile yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı. Oyuncunun adı Galatasaray, Milan ve Barcelona'yla anılıyor. Barça açısından en büyük sorun maaş...

#1
Foto - Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

Galatasaray yeni sezon öncesinde kadrosuna yıldız bir 10 numara eklemek istiyor. Konuyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Listeye giren son isim Phil Foden oldu. 26 yaşındaki İngiliz yıldızın Manchester City'deki mukavelesi 30 Haziran 2027'de bitiyor. Kontratının son senesine girdi.

#2
Foto - Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

Şu ana kadar taraflar arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı. City Yönetimi onu satarak para kazanmayı düşünüyor. Çünkü sözleşmesini uzatmadan takımda kalırsa, 2027 yazında boşa çıkacak. Şu anda Galatasaray, Milan ve Barcelona'nın 1.71 boyundaki yıldıza ilgisi var.

#3
Foto - Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

Oyuncuyu isteyen 3 kulübün durumu şöyle: Milan: İtalyan ekibi, oyuncu satışlarının ardından Foden için kaynak yaratmaya çalışıyor. Bunu başarabilirlerse, Manchester City'ye resmi teklif yapılacak. Barcelona: La Liga temsilcisi, City'nin talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilir. Ancak onları düşündüren konu, oyuncunun maaşı... Foden, City'den 17.5 milyon euro civarında para alıyor. Avrupa'daki yüksek vergi dilimleri sebebiyle bu rakam inanılmaz boyutlara gelebiliyor. Ayrıca en az 4 senelik sözleşme yapılacağı da unutulmamalı... Galatasaray: Cim-Bom, harcama limitlerinin büyük bölümünü 10 numara transferine ayırdı. Bu sebeple diğer takviyelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar, Foden cephesini Türkiye'de forma giymeye ikna etmeye çalışıyor. Eğer İngiliz yıldız yeşil ışık yakarsa, bütün şartlar zorlanacak. Galatasaray maaş konusunda çeşitli sponsor hamleleri planlıyor. Ancak her şey Foden'ın Aslan'a "Evet" demesine bağlı...

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