Bu sefer durum ciddi: Galatasaray Foden'ı getirebilir mi? Barcelona maaşı düşünüyor

Oyuncuyu isteyen 3 kulübün durumu şöyle: Milan: İtalyan ekibi, oyuncu satışlarının ardından Foden için kaynak yaratmaya çalışıyor. Bunu başarabilirlerse, Manchester City'ye resmi teklif yapılacak. Barcelona: La Liga temsilcisi, City'nin talep edeceği bonservis bedelini karşılayabilir. Ancak onları düşündüren konu, oyuncunun maaşı... Foden, City'den 17.5 milyon euro civarında para alıyor. Avrupa'daki yüksek vergi dilimleri sebebiyle bu rakam inanılmaz boyutlara gelebiliyor. Ayrıca en az 4 senelik sözleşme yapılacağı da unutulmamalı... Galatasaray: Cim-Bom, harcama limitlerinin büyük bölümünü 10 numara transferine ayırdı. Bu sebeple diğer takviyelerde satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar, Foden cephesini Türkiye'de forma giymeye ikna etmeye çalışıyor. Eğer İngiliz yıldız yeşil ışık yakarsa, bütün şartlar zorlanacak. Galatasaray maaş konusunda çeşitli sponsor hamleleri planlıyor. Ancak her şey Foden'ın Aslan'a "Evet" demesine bağlı...