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İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

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IHA Giriş Tarihi:

İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup eden İspanyollar, 2010'un ardından ikinci kez dünya şampiyonu olurken, erkekler ve kadınlar dünya kupalarını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke unvanını da elde etti. Turnuvada ayrıca İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçerken, Lionel Messi ise 34 maçla FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan futbolcu rekorunu kırdı.

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Foto - İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

Toplam 308 gol atıldı Turnuva, 48 ülkeden bin 39 oyuncunun katılımı ve oynanan 104 maçla sona erdi. Bu mücadelelerde toplam 308 gol atıldı ve maç başına ortalama 2.96 gol kaydedildi. 6 haftalık müsabaka boyunca taraftarlar, dikkat çekici bireysel ve takım başarılarına tanık oldular. FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda oyunun fiziksel yoğunluğu, artan küresel rekabet dengesi ve turnuva boyunca dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarının sergilediği üst düzey performanslarla da hatırlanacak" dedi.

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Foto - İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

İspanya hem kadınlar hem erkeklerde şampiyon olan ilk ülke Daha önce 2023’te FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanan İspanya, FIFA’nın en önemli erkekler ve kadınlar dünya şampiyonluklarını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke oldu. Erkek futbol takımının teknik direktörü Luis de la Fuente de 65 yaş ve 28 gün ile FIFA Dünya Kupası’nı kazanan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçti ve daha önce Vicente del Bosque’nin elinde bulunan rekoru kırdı.

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Foto - İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

Unai Simon rekor kırdı İspanya kalecisi Unai Simon da 7 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekici bir performansa imza attı. ’Altın Eldiven’ ödülünü kazanan Simon, bu performansıyla bir rekor da kırdı. Başarılı file bekçisi, bir Dünya Kupası’nda bir kalecinin elde ettiği en fazla sayıda (7) kalesini gole kapatma rekorunu ele geçirdi. 29 yaşındaki kaleci, 2026 Dünya Kupası’nda oynadığı toplam 8 karşılaşmada ise sadece Belçika’dan 1 gol yedi.

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Foto - İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

İspanya’nın genç jenerasyonu öne çıktı İspanya’nın 19 yaşındaki futbolcuları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, FIFA Dünya Kupası finalinde forma giyen dördüncü ve beşinci genç oyuncu oldular. Bu alanda ilk üç sırada yer alan isimler ise 1958’de Brezilya adına 17 yaşındaki Pele, 1982’de İtalya adına 18 yaşındaki Giuseppe Bergomi ve 2018’de Fransa adına 19 yaşındaki Kylian Mbappe olarak öne çıktı. Aynı zamanda turnuva boyunca sekizer kez forma giyen her iki İspanyol oyuncu da 20 yaşından önce en çok FIFA Dünya Kupası maçına çıkma rekorunu kırdılar.

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Foto - İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

Lionel Messi en çok maça çıkma rekorunu geliştirdi Finalde İspanya’ya kaybetmesine rağmen Arjantin’in dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi rekorları geliştirmeye devam etti. Messi, FIFA Dünya Kupası’nda en çok maça çıkma rekorunu 34 maça çıkardı. Messi, 39 yaş ve 25 günlükken Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı ikinci oyuncu ve turnuva tarihinin sahadaki en yaşlı oyuncusu oldu. Ayrıca Messi’nin takım arkadaşı Nicolas Otamendi de final maçında forma giyen en yaşlı oyunculardan biri olarak rekorlar kitabına girdi.

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