İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Finalde Arjantin'i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup eden İspanyollar, 2010'un ardından ikinci kez dünya şampiyonu olurken, erkekler ve kadınlar dünya kupalarını aynı anda elinde bulunduran ilk ülke unvanını da elde etti. Turnuvada ayrıca İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçerken, Lionel Messi ise 34 maçla FIFA Dünya Kupası tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan futbolcu rekorunu kırdı.