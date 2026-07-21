İşte turnuvaya damga vuranlar! Dünya Kupası'nda rekorlar yılı

Lionel Messi en çok maça çıkma rekorunu geliştirdi Finalde İspanya’ya kaybetmesine rağmen Arjantin’in dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi rekorları geliştirmeye devam etti. Messi, FIFA Dünya Kupası’nda en çok maça çıkma rekorunu 34 maça çıkardı. Messi, 39 yaş ve 25 günlükken Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı ikinci oyuncu ve turnuva tarihinin sahadaki en yaşlı oyuncusu oldu. Ayrıca Messi’nin takım arkadaşı Nicolas Otamendi de final maçında forma giyen en yaşlı oyunculardan biri olarak rekorlar kitabına girdi.