Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobil kaça satılacak?

TOGG yerli otomobil son dakika haberleri... TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, çarpışma testleri devam eden yerli otomobilin seri üretimine 2022 sonuna doğru başlamayı planladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde hazırlanan Kriter dergisinin şubat sayısında, verdiği röportajda yerli otomobil TOGG'a ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Otomobili'nin ABD'de katıldığı Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) küresel çapta ses getirdiğini belirten Varank, TOGG'un seri üretimi noktasında süren çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TOGG ne zaman satışa çıkacak?

Bakan Varank, ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesinin planlandığını anımsatarak, "Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar" ifadesini kullandı.

TOGG fiyatı ne kadar?

Togg araba fiyatları konusunda meraklı bir bekleyiş içerisinde olan vatandaşlar, ön sipariş vermek veya araba çıktığında ilk alanlardan olmak için fiyatı merak ediyor. Togg araba fiyatlarının onun segmentinde yani SUV c segmentindeki araçlarla rekabet edebilecek yani onlardan daha ucuz olabilecek bir aralık olacağıdır. TOGG SUV modeli €40.000 olacağı açıklanmıştı. TOGG SUV fiyatı netlik kazanmasa da yeni nesil elektrikli SUV modeli için de şirketin CEO’su bir açıklamasında 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti. TOGG Sedan'da 200 ile 3400 beygir gücü bulunuyor. 0'dan 100'e 4,8 saniyede çıkan otomoıbilin 500 km de menzili var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak" dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un fiyatına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023'te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV'ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla 'günümüzde eğer C segmentinde bir SUV'un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz' diye sorarsanız 'evet, rekabet edebiliriz."