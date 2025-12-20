  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Mevsim değişiklikleri ve dış faktörler saçların normalden daha çok dökülmesine yol açar. Doğal saç bakımını tercih eden pek çok kişi, saçlarına beyaz düşen enerji veren soğan kabuklarını tercih ediyor.

#1
Foto - 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Enerji dolu kalın, tok ve dikkat çeken bu saçları kim istemez ki! Mevsim değişiklikleri ve dış faktörler saçların normalden daha çok dökülmesine yol açar. Enerji veren 3 adet malzeme beyaz saçlar için doğal kaynak.

#2
Foto - 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Enerji veren şampuanlara, kaynak arama yapmaya gerek yok. Mevsim geçişlerinde, sıhhatsiz beslenme vaziyetlerinde ya da ruhsal bozukluklarda görülen saç dökülmesi bayanların önemsediği mevzulardan biridir. Şayet saçlarınız sık sık dökülüyorsa yalnızca 3 malzemeyle dökülmeyi önleyebilirsiniz. İşte saç dökülmesini yasaklayın ve saç çıkartan maske tarifi…

#3
Foto - 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Saç çıkaran maske için malzemeler: 1 yumurta sarısı. 2 yemek kaşığı hint yağı. 1 yemek kaşığı bal. Tüm malzemeleri bir kase içerisinde iyice ardından da bu karışımı saç diplerinizden başlar bir biçimde tüm saçınıza uygulayın. 2-4 saat arası bir bekleme zamanından sonra rutin olarak banyo yapma operasyonunuza dönebilirsiniz. Uzmanlara bu karışımı 2 ay süresince; hafta 1 defa uygulamanın neticesinde, pozitif neticeler alınacağını söylüyor.

#4
Foto - 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Bu malzemeler nasıl takviyeci oluyor? Hint Yağı! Hint yağı her yerde bulunabilecek aynı zamanda her bakımdan dolayı oldukça bereketli bir yağ olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Hint yağı uzmanlar tarafından saç anlamında en tesirli çözümlerden birisidir. Kullanıldığı takdirde saç uzatmaları ayda 5 kata kadar çoğaldırdığı görülmüştür. Hem saçlarda oluşan kepek ve aynı zamanda kasvetleri oldukça kısa zamanda halledecektir. Bal! Bal, yalnızca saçlarınızın süratli uzaması için değil aynı zamanda saçlarda ki nem ölçüyü içinde oldukça önemlidir. Balı tek başına kullandığınız zamanda dahi, saçlar üzerinde ki parlaklığı görebilir ve saçlarınızı beslediğini kavrayabilirsiniz. Bu 3 malzemede saçlarınıza ismine oldukça tesirli malzemelerdir ve bu sayede saçlarınızı besleyecektir. Yumurta sarısı! Saç köklerini beslemek ismine en takviyeci olan yiyeceklerden birisi yumurta olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem saçların çok daha acele uzamasını sağlamayacaktır hem de sıhhatli bir şekilde uzaması için takviyeci olacaktır. Besleyici bileşenler, aminoasitler ve aynı zamanda protein bakımından oldukça bereketli olduğu için herkes tarafından kullanılmaktadır.

#5
Foto - 3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Kabuğun değdiği yerden kalın saç fışkıracak! Saçlarına beyaz düşen tercih ediyor

Soğan kabuğu! Soğan kabuğu, içeriğinde quercetin adı verilen güçlü bir antioksidan barındırır. Bu antioksidan saç köklerini güçlendirmeye yarar. Aynı zamanda saç derisini temizleyerek kepek oluşumunu önler ve saç köklerinin nefes almasını sağlar. Soğan kabuğundaki sülfür, saç köklerini uyararak uzama sürecini hem hızlandırır hem de sağlıklı hale getirebilir. Soğan kabukları, doğal yapısı sayesinde saçlarınızın tellerini kalınlaştırarak dökülmeyi azaltabilir. Kabuklar adeta değdiği yerden saç fışkırtıyor. Soğan kabuğu, saç tellerini güçlendirir ve doğal bir parlaklık kazandırır. Düzenli kullanımla, saçlar daha kalın, güçlü ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Ayrıca saçınızın rengi ne olursa olsun, doğallığının korunmasını sağlayacaktır. Soğan kabuğu, saçların doğal rengini koruyarak erken beyazlamayı önleyebilir. Doğal pigmentlerin korunmasına yardımcı olan bileşenler, saçların canlı ve parlak görünmesini sağlar. Haftalık uygulamalar, saçın rengini korumada etkili olacaktır. Soğan kabuğunun faydalı etkilerini görebilmek için ihtiyacınız olanlar sadece 3-4 soğan ve 1 litre su. İşleme soğanı soyarak başlayın. Ardından kabuklarını dikkatlice yıkayın. Sonrasında, orta büyüklükte bir tencereye kabukları ilave edin ve üzerine 1 litre su dökün. Soğan kabuklarını 10-15 dakika kaynattıktan sonra soğumaya alabilirsiniz. Karışım soğuduktan sonra süzebilirsiniz. Elde ettiğiniz suyu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Sürdükten sonra 30 dakika bekletip durulayın. Haftada düzenli olarak 2-3 defa uygulayabilirsiniz. Soğanın ağır kokusundan endişeliyseniz, duruladıktan sonra herhangi bir koku bırakmadığını belirtebiliriz. Düzenli kullanımda soğan kabuğu maskesi sayesinde saçlarınız daha hızlı uzayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polislere ateş açıldı
Gündem

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı...
Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor
Gündem

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

Bursaspor–Somaspor maçında ve hemen ardından Ankaragücü taraftarlarınca Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratlar ülke genelinde tepki çeke..
MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle
Gündem

MİT Başkanı İbraim Kalın'dan İsrail'i panikletecek hamle

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki HAMA..
MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!
Gündem

MHP: Leyla Zana, Türkeş'in 'kızı'dır, nokta!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratları sert bir dille eleştirerek "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tez..
Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!
Sosyal Medya

Dünya lideri her yerde: Kanada sokaklarında beklenmedik Erdoğan sürprizi!

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir video, "Dünya lideri" ifadesinin sadece bir söylemden ibaret olmadığını bir kez daha..
Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti
Gündem

Hakan Fidan’ın uyarısı Cengiz Çandar'ın kalbini kırmış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’ye entegre olma konusunda ayak direyen terör örgütü PKK’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23