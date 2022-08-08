Yerli otomobil TOGG için kritik hamle! Başarıyla tamamlandı

Yerli otomobil Togg'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip batarya üretildi. 29 Ekim'de banttan inecek olan Togg'da kritik viraj aşıldı. Üretilen bataryanın testleri başarıyla geçtiği duyuruldu.

Testleri başarıyla geçti

Son olarak Gebze'de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Togg'un bataryalarını üretecek firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık" ifadelerine yer verildi.

Yerli otomobilde bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.