Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seri üretimi bugün Gemlik’te düzenlenecek törenle başlayacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Avdagiç, bugün seri üretim bandından çıkan ilk Togg ile yarım yüzyılı aşkındır devam eden hayalin vücut bulduğunu kaydetti.

"Gurur verici"

Avdagiç, "Türkiye’nin gücü ve potansiyeli, imkansız denileni başarma gücüne sahiptir. Bunu çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılında bu yüksek başarıya şahitlik etmek hepimizin için gurur verici" dedi.

Togg’un markalaşma ve geleceğin teknolojilerine yönelik atılan dev adım olduğunu kaydeden Şekib Avdagiç, "Üretim, tasarım, tedarik, pazarlama, servis ve satışla birlikte Togg, hem Ar-Ge hem de istihdam olanakları açısından büyük fırsatlara kapı açmaya devam edecektir. İşte bu sayede önümüzdeki süreçte yerli otomobilimiz, sadece yurtiçindeki talebin karşılanmasında değil aynı zamanda ihracat pazarları açısından da marka değeri olacaktır" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Avdagiç, şunları söyledi:

"TOBB ve iş dünyasının saygın mensupları, özel sektörümüzün bir otomobil markası oluşturma konusunda gösterdiği beceriyi ispat etmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu onur ve heyecanı yürekten paylaşıyoruz. Vizyonu ve kararlılığının Togg’u bir hayal olmaktan çıkartıp, ayakları yere basan bir proje haline getiren Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese millet olarak şükran borçluyuz. Yolun açık olsun Togg."

Yeni projelere de ilham kaynağı olacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak, "Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Gemlik Kampüsü'nde Togg araçlarının sergilendiği fuaye alanını gezen Durak, önemli bir yatırımın Bursa'da gerçekleşmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Togg'un vizyoner bir proje olduğunu belirten Durak, "Bizler bölgemizde hem girişimcileri artırmak hem de gençlerimize yön vermek istiyoruz. Togg aslında tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım. Ülkemizde 'Biz bunu başarabiliriz'in mesajını vermek çok önemli. Bursa çok heyecanlı, bölgemiz çok heyecanlı, ülkemiz çok heyecanlı. Burada olmaktan da bu tarihi ana şahitlik etmek adına büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Durak, BEBKA'nın da girişimcileri desteklediğini, bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ajans bünyesinde girişimcilik merkezini yakında faaliyete alacaklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizin Togg'a yeni aplikasyonlar geliştirmelerini, yine otomotiv sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, uzay teknolojileri olsun, raylı sistemler olsun bu konuda yeni teknolojiler geliştirmelerini destekliyoruz. Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."