Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar? Yerli elektrikli otomobil kaç paradan satılacak?

TOGG yerli otomobil fiyatı. 27 Aralık 2020'de "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda yerli otomobilin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yerli otomobilinde zaman piyasaya çıkacağı da merak ediliyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin Seri Üretim bandından indiğini görmüş olacağız." dedi. Yerli otomobilin üreticeği fabrikada inşaat devam ederken, bir yandan da TEKNOFEST’in en büyük ilgi odaklarından biri de TOGG yerli otomobil oldu.

Yerli otomobil TOGG kaç paraya satılacak?

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar? Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Bakan Mustafa Varank fiyatı konusunda ise "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak "dedi

TOGG Coe'su Gürcan Karakaş, "Biz planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde hazırlıklarımızı çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyük bir heyecan. Öbür taraftan sorumluluğun farkındayız ama bu heyecan ve enerji bize gece-gündüz, hafta sonları uykusuz da olsa müthiş bir enerji veriyor. Bizim ilk aracımız C segmenti bir SUV, ufak tefek regülasyonlarla bazı farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil" dedi.

Yerli otomobil teknik özellikleri neler?

Yerli otomobilin özellikleri TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak. İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.