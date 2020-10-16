Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu mu?

Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hakkında resmi açıklama geldi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

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Yerli otomobil özellikleri

Türkiye' nin ilk elektrikli modeli olması ile de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobili 2022 yılında piyasaya sürecek. SUV ve sedan olarak tanıtılan yeni model, 18 aylık bir tasarım ve mühendislik ürünü olarak ortaya çıktı.

Yerli otomobil, 2022 yıllı itibariyle de Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak yola çıkacak. Bursa Gemlik'te kurulacak fabrikada üretilecek olan yeni otomobil, sadece elektrik ile çalışacak.

Yerli otomobilin bazı özellikleri de açıklandı. Bu özellikler şu şekilde;

300+ ve 500+ olarak iki farklı menzil opsiyonu ile gelecek.

5G teknolojsi ile bağlantı kurulacak.

Uzun ömürlü bataryalar kullaınlacak.

200 hp' lik versiyon 0-100 km/s hıza 7.6 saniyede ulaşacak.

400 hp' lik versiyon 0-100 km/s hıza ise 4.8 saniyede ulaşacak.

Arkadan itişli olacak.

4 tekerlekten çekiş sistemi opsiyon listesinde yer alacak.

Hızlı şarj sistemi olacak ve 30 dakikada şarj olabilecek.

Sürücüsüz otonom teknolojisine de sahip olacak.