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Teknoloji Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek!
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek!

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023'te boy gösterecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 21:48:00 -
Yerli otomobil TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında boy gösterecek!

5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2023'te yerli otomobil markası Togg'un da bir standı olacak.

Togg, 2022'de düzenlenen fuara da katılmış ve sürpriz şekilde konsept sedan modelini görücüye çıkarmıştı. Bu yıl ise fuarda Togg'un SUV ve sedan modelinin sergilenmesi bekleniyor.

Fuar girişine dev reklam

Togg'un Twitter hesabından yapılan son paylaşımda ise markanın fuarın girşimine dev bir reklam verdiği görüldü.

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