Yerli otomobil istihdamın kaynağı olacak! Yarış şimdi başlıyor

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle GSYH’ya 15 senede 50 milyar Euro, cari açığa ise 7 milyar euro’ya yakın katkı sağlanacağını söyledi. Karakaş, proje kapsamında 4 bin doğrudan, 20 bin dolaylı istihdam sağlanacağını kaydetti.

Türkiye’nin otomobili projesinde piyasadaki aktörlerle yarışacak yerlilik oranlarıyla piyasaya gireceklerini söyleyen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin küresel rekabette konumlanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Aramızda ne kadar fark var, diye sorduğumuzda kendimizi kiminle ve neyle kıyasladığımızı belirlememiz lazım. Klasik otomobil üreticilerinden bahsediyorsak bizim hedeflediğimiz segmentte, bizim yapmak istediklerimizle yarış henüz yeni başlıyor” dedi.

“Türkiye’nin otomobilinin 15 senede 50 milyar euro’luk bir gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısı var” diyen Karakaş, “Yeni sistemlerin kullanılmasıyla 7 milyar euro’ya yakın cari açığa katkısı var. Şirketimizde 4 bine yakın çalışan olacak. Yan sanayiyle birlikte 20 bin kişilik bir istihdam oluşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Karakaş, “Küresel bir marka olmaktan, küresel rekabetten bahsediyoruz, portföyümüz var mı? Var. Olacak. Bir SUV ile çünkü pazarımız onu istiyor. Hemen akabinde kısa sürelerde toplam 4-5 modelimiz pazarda olacak. Dolayısıyla portföy var. Küresel rekabet edebilecek yan sanayi, start up ekosistemini oluşturabilecek miyiz? Oluşturabiliriz diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.