Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00’de yapılacak.

Yerli otomobil fabrikası ne zaman kurulacak?

Bir süredir “Yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı mı?” sorusu kamuoyunun gündemindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un inşaata başlayacağı törenle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Mustafa Varank’ın yaptığı açıklamalara göre yerli otomobil fabrikası temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılacak.

Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek. Temelin atılacağı saat olarak ise 17.30 belirlendi. Törende koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda misafir olacak. Temel atma töreninin ardından yerli otomobil üretiminin yapılması için inşaata başlanacak.