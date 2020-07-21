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Gündem

Yerli otomobil fabrikası dünya basınında! Günün fotoğrafı seçildi

İngiliz The Telegraph'de ''günün fotoğrafı'' olarak yerli otomobil fabrikası seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:36:00 -
Yerli otomobil fabrikası dünya basınında! Günün fotoğrafı seçildi

İngiliz gazetesi The Telegraph, Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temel atma törenine ait Türk bayraklı görseli 'günün fotoğrafı' listesinden okuyucularıyla paylaştı.

18 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni' gerçekleştirildi.

The Telegraph'ın "günün fotoğrafı" listesinde

Yerli otomobilin yapılacağı fabrikanın temel atma töreni dünya basını tarafından ilgiyle izlendi. İngiliz gazetesi The Telegraph, törene ait Türk bayraklı görseli "günün fotoğrafı" listesinde okuyucularıyla paylaştı. The Telegraph'ın "Günün fotoğrafı" Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından da paylaşıldı.

"60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz"

Bursa'daki tarihi açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmayla gerçeğe dönüştürüyoruz. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi içimizdeki bazı çevrelerin adeta kabusu haline geldi" dedi.

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