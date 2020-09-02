Yerli orta gerilim motor ile jeneratörü Aksaray'da üretilecek

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da faaliyet gösteren AEMOT Elektrik Motors, 25 milyon dolar ek yatırımla kurduğu fabrikada, yerli ve milli orta gerilim motor ve jeneratörünü üretecek.

Aksaray-Adana kara yolunda 2015 yılından bu yana 1,5 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 0,12 kilowattan 500 kilowata kadar genel maksat elektrik motorları üretiliyor.

Fabrika Genel Müdürü Makine Mühendisi Sami Akdoğan, AA muhabirine, elektrikli motorun sanayinin kalbi olduğunu söyledi.

Elektrikli motor olmadığında hiçbir fabrikanın ve makinenin çalışmayacağını anlatan Akdoğan, "Biz, üretimin tek elden yapıldığı ve dünyaya açılan bir fabrikayız. Türkiye en son teknolojiyi takip ederek elektrikli araçların bile motorunu üretebilecek bir konumda. Biz üretebiliriz, ölçebiliriz aynı zamanda da geliştirebiliriz." diye konuştu.

- "Türkiye'de üretilmeyen motorları üretmek gibi bir stratejimiz var"

Akdoğan, amaçlarının Türkiye'de üretilmeyen yüksek verimliliğe sahip güçlü motorlar üretmek olduğunu ifade etti.

Bu strateji kapsamında 2015 yılında 26 milyon avroluk yatırım yaptıklarını anlatan Akdoğan, şöyle devam etti:

"Bütün proseslerin tek bir yerde üretildiği bir fabrikaya dönüştük. Şu anda 0,12 kilowattan 500 kilowata kadar seri üretim genel maksat dediğimiz kompresörlerde, sanayide, pompalarda ve imalat tezgahlarında kullanılan elektrik motorlarının tamamını yerli üretimle yapıyoruz. Türkiye'de üretilmeyen motorları üretmek gibi bir stratejimiz var. Bu yıl başında 25 milyon dolar ek yatırımla Türkiye'nin ilk orta gerilim motor ve jeneratör fabrikasını kurduk. Bu fabrika hem Aksaray hem de ülkemiz için çok önemli. Her sene yaklaşık 200 milyon dolarlık ithalatı yapılan bu ürünlerin Aksaray'da üretimini yapacağız. Amacımız bu paranın ülkemizde kalması. Şu anda dünyadaki global motor üreticilerine motor ihracatı yapıyoruz. Bu ihracatların yüzde 99'u Avrupa ülkelerine. Motor üreticilerine dahi motor ihraç etmek bizim ne kadar kaliteli ürünler yaptığımızın bir kanıtı. Teknolojik gelişmeleri takip etmek için globalleşmek gerekiyor. Bu da birbirimizle çalışmaktan geçiyor. Dünyanın tüm üreticileriyle birlikte çok yakın ve birlikteyiz. Geçen yıl yüzde 40 oranında bir ihracat yaptık. Bu yıl bu rakam yüzde 50'yi geçecek."

Akdoğan, fabrikanın kurulduğu günden bu yana kadın istihdamına çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda 37 kadın çalışanımız var. Toplam fabrikamızda 220 işçimiz var. Yaklaşık yüzde 10'un üzerinde bir kadın istihdamımız var. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak. Yeni yatırımlarımızla kadın istihdamını daha da artıracağız. Kadınlarımızın üretimde olması bizleri çok mutlu eden bir konu."