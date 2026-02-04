  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Makam şoförü kirli çarkı mahkemede açıkladı: Rıza Akpolat talimat verir, ben elden öderdim! Dostu sevindiren, düşmanı titreten bir gelişme daha! Akdeniz Fırkateyni denize indirildi! Barzani, bölgesel Kürt jeopolitiğinin neresinde? Doktorların depremle imtihanı kamerada: Sedyedeki hastaya siper oldular Bahçeli dünkü sözleri hakkında konuştu: Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir AK Partili Abdulkadir Özel’den, Özgür Özel’e 50 milyar dolarlık şamar! 'Epstein belgeleri açılıyor! Nerede bu Batı çığırtkanı Kemalistler?' Su bile yasak! Refah Sınır Kapısı'nda zulmün yeni versiyonu BDDK'dan kredi kartı limiti açıklaması Uyuşturucu operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor! Yeni dalgada ünlü isimlere peş peşe gözaltı
Gündem Yerli online Epstein’lere operasyon
Gündem

Yerli online Epstein’lere operasyon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yerli online Epstein’lere operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, çevrim içi iletişim uygulamalarından çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satın aldıkları ve dijital ortamda depoladıkları iddiasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber suçlarla ilgili yaptığı çalışmada, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelileri tespit etti.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede suça konu içerik tespit edilen 47 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla, gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı?
Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı?

Gündem

Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı?

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'
İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Gündem

İstanbul'daki o otelde Epstein cinayeti! 'Oğlum hangi sapıklığa şahit oldu da öldürüldü?'

Sarayın utancı paketlendi: Epstein'in suç ortağı sapık Prens Andrew malikaneden atıldı!
Sarayın utancı paketlendi: Epstein'in suç ortağı sapık Prens Andrew malikaneden atıldı!

Dünya

Sarayın utancı paketlendi: Epstein'in suç ortağı sapık Prens Andrew malikaneden atıldı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23