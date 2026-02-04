Almanya'da refah can çekişiyor! 17,6 milyon kişi yoksulluk kıskacında

Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 21,2'sine tekabül eden 17,6 milyon kişi yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) 2025 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025'te Almanya nüfusunun yüzde 21,2'sini temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle, her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

2024'te ülke nüfusunun yüzde 20,9'una karşılık gelen 17,6 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

2017 yılında yüzde 19 (15,5 milyon kişi) olan bu oran, son yıllardaki artış eğilimini sürdürdü.

EN YÜKSEK RİSK İŞSİZLERDE

Geçen yıl gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5 trilyon avro üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 16,1'ine denk gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bir yıl önce bu oran yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis raporuna göre yoksulluk riski, hane halkı yapısı ve çalışma durumuna göre büyük farklılık gösteriyor.

Yalnız yaşayanlar için risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar için yüzde 28,7 olarak ölçüldü. Yoksulluktan en çok etkilenen grup ise yüzde 64,9'luk oranla işsizler oldu. Emeklilerde bu oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

YOKSULLUK SINIRI AYLIK 1446 AVRO

AB standartlarına göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olan bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2025 yılı verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir birey için aylık net 1446 avro, 14 yaşından küçük iki çocuğu olan iki yetişkin için ise aylık 3 bin 36 avro olarak belirlendi.

Uzmanlar, yoksulluktaki artışın arkasındaki temel nedenlerin başında büyük şehirlerdeki kontrolsüz kira artışları ve enerji maliyetlerinin geldiğine dikkati çekiyor.

Maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin kira, ev kredisi ve ısınma gibi temel giderleri ödemekte zorlandığı; tatile çıkma veya ani giderleri karşılama gibi olanaklardan yoksun kaldığı kaydedildi.

2025 itibarıyla 13,3 milyon kişi (yüzde 16,1) doğrudan gelir yoksulluğu sınırının altında yaşamını sürdürüyor.