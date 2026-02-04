Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Japonya, İtalya ve Yunanistan, sadece uzun yaşam süreleriyle değil, aynı zamanda kalp hastalıkları ve obezite oranlarının düşüklüğüyle de öne çıkıyor. Peki, bu ülkeler hangi besinleri sıkça tüketiyor ve bu beslenme alışkanlıkları nasıl sağlık faydaları sağlıyor? İşte o ülkeler ve diyetlerinin bilimsel kanıtlarla desteklenen sağlık yararları...