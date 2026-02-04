Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...
Dünyanın en sağlıklı üç ülkesi Japonya, İtalya ve Yunanistan'ın sağlık şifreleri şok edici boyutta ortaya çıktı...
Bilimsel araştırmalarla da desteklenen ülkelerin sağlık sırlarını derledik. İşte dünyanın en sağlıklı 3 ülkesinin sırrı…
Japonya, İtalya ve Yunanistan, sadece uzun yaşam süreleriyle değil, aynı zamanda kalp hastalıkları ve obezite oranlarının düşüklüğüyle de öne çıkıyor. Peki, bu ülkeler hangi besinleri sıkça tüketiyor ve bu beslenme alışkanlıkları nasıl sağlık faydaları sağlıyor? İşte o ülkeler ve diyetlerinin bilimsel kanıtlarla desteklenen sağlık yararları...
3 sağlıklı ülke, onların en sık tükettiği besinler ve bu beslenme alışkanlıklarının bilimsel araştırmalarla desteklenen sağlık faydalarını bir araya getirdik. 1. JAPONYA En sık tüketilen besinler Balık ve deniz ürünleri Sebzeler Fermente soya ürünleri (miso, tofu) Pirinç ve deniz yosunu Japon mutfağı (Washoku) geleneksel olarak az işlenmiş, deniz ürünlerine ve sebzelere dayalıdır.
Japonya, dünyanın en yüksek ortalama yaşam süresine sahip ülkelerden biridir ve bu durum diyetin etkisiyle ilişkilendirilmektedir; bu diyet kalp hastalıkları ve obezite oranlarının düşük olmasıyla da bağlantılıdır. Pek çok araştırma, deniz ürünleri, sebze ve fermente gıdalar açısından zengin diyetlerin kronik hastalık riskini azalttığını göstermektedir.
2. İTALYA En sık tüketilen besinler Sızma zeytinyağı Sebzeler ve baklagiller Tam tahıllar Balık ve kuru baklagiller
Sağlıklı Olduğunu Gösteren Kanıt Büyük çalışmalarda Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları, inme ve mortalite riskini azalttığı gösterilmiştir. Örneğin, PREDIMED gibi kohort çalışmalarında bu beslenme biçimine uyumun kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur.
3. YUNANİSTAN (ÖZELLİKLE İKARYA BÖLGESİ) En sık tüketilen besinler Zeytinyağı Balık Baklagiller Sebzeler ve meyveler Yunanistan, özellikle İkarya adasının yerel beslenme biçimi, uzun ömürlülük kriterleriyle bilimsel araştırmalarda incelenmiştir.
İkarya Çalışması (Ikaria Study); bu popülasyonun diyet ve yaşam tarzı bileşenleri, 90 yaşın üzerindeki bireylerin yüksek oranı ile ilişkilendirilmiştir.
Akşam'a göre; Bu beslenme modeli, anti‑inflamatuar gıdalar, zeytinyağı ve baklagiller açısından zengin olup kalp sağlığını destekler ve kronik hastalık riskini azaltır.
