  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suç şebekesi çökertildi ama yine de dikkat: Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin Pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz! İşte siyah noktalardan kurtulmanın doğal yolu Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke... İstihbarattan şok eden Rusya raporu Planları suya düştü! Galatasaray'da transfer bitti! Meğerse üç ile kapatacak gibi... Herkesi şaşırttı bu hamle... Galatasaray'a demir adam geliyor! 8.5 milyon euro teklif edildi Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan alıyordu! Meğerse dev rezerv Çorum'un altında yatıyormuş Ramazan öncesi stokçuya ve fahiş fiyata taviz yok! 81 ilde denetimler sıklaştırıldı: Haksız kazanç sağlayan işletmelere ağır ceza
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Dünyanın en sağlıklı üç ülkesi Japonya, İtalya ve Yunanistan'ın sağlık şifreleri şok edici boyutta ortaya çıktı...

#1
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Bilimsel araştırmalarla da desteklenen ülkelerin sağlık sırlarını derledik. İşte dünyanın en sağlıklı 3 ülkesinin sırrı…

#2
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Japonya, İtalya ve Yunanistan, sadece uzun yaşam süreleriyle değil, aynı zamanda kalp hastalıkları ve obezite oranlarının düşüklüğüyle de öne çıkıyor. Peki, bu ülkeler hangi besinleri sıkça tüketiyor ve bu beslenme alışkanlıkları nasıl sağlık faydaları sağlıyor? İşte o ülkeler ve diyetlerinin bilimsel kanıtlarla desteklenen sağlık yararları...

#3
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

3 sağlıklı ülke, onların en sık tükettiği besinler ve bu beslenme alışkanlıklarının bilimsel araştırmalarla desteklenen sağlık faydalarını bir araya getirdik. 1. JAPONYA En sık tüketilen besinler Balık ve deniz ürünleri Sebzeler Fermente soya ürünleri (miso, tofu) Pirinç ve deniz yosunu Japon mutfağı (Washoku) geleneksel olarak az işlenmiş, deniz ürünlerine ve sebzelere dayalıdır.

#4
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Japonya, dünyanın en yüksek ortalama yaşam süresine sahip ülkelerden biridir ve bu durum diyetin etkisiyle ilişkilendirilmektedir; bu diyet kalp hastalıkları ve obezite oranlarının düşük olmasıyla da bağlantılıdır. Pek çok araştırma, deniz ürünleri, sebze ve fermente gıdalar açısından zengin diyetlerin kronik hastalık riskini azalttığını göstermektedir.

#5
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

2. İTALYA En sık tüketilen besinler Sızma zeytinyağı Sebzeler ve baklagiller Tam tahıllar Balık ve kuru baklagiller

#6
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Sağlıklı Olduğunu Gösteren Kanıt Büyük çalışmalarda Akdeniz diyetinin kalp hastalıkları, inme ve mortalite riskini azalttığı gösterilmiştir. Örneğin, PREDIMED gibi kohort çalışmalarında bu beslenme biçimine uyumun kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu bulunmuştur.

#7
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

3. YUNANİSTAN (ÖZELLİKLE İKARYA BÖLGESİ) En sık tüketilen besinler Zeytinyağı Balık Baklagiller Sebzeler ve meyveler Yunanistan, özellikle İkarya adasının yerel beslenme biçimi, uzun ömürlülük kriterleriyle bilimsel araştırmalarda incelenmiştir.

#8
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

İkarya Çalışması (Ikaria Study); bu popülasyonun diyet ve yaşam tarzı bileşenleri, 90 yaşın üzerindeki bireylerin yüksek oranı ile ilişkilendirilmiştir.

#9
Foto - Şok eden rapor ortaya çıktı ve kanıtlandı: İşte en sağlıklı 3 ülke...

Akşam'a göre; Bu beslenme modeli, anti‑inflamatuar gıdalar, zeytinyağı ve baklagiller açısından zengin olup kalp sağlığını destekler ve kronik hastalık riskini azaltır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı!
Gündem

AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kalleş saldırı!

Balıkesir'deki AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı düzenlendi.

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması
Ekonomi

Suudi Arabistan ile Tarihi Enerji Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Suudi Arabistan arasında önemli bir enerji anlaşması ..
İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!
Gündem

İtperest HAYTAP’tan alçak afiş!

Türkiye’de sokak köpeklerinin sayısının artması ve her yeri işgal ederek adeta insanları ve çocukları sokağa çıkamaz hale getirmek için müca..
Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif
Gündem

Ünlülerin sonuçları belli oldu! 9 şüpheliden 6’sının testi pozitif

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri alınan 9 şüpheliden, aralarında tutuklu Sara Ersoy’un..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23