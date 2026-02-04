N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
Çıkmaza giren N'Golo Kante transferini çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin gece yarısı kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante transferinin perde arkasındaki kritik detay netleşti. Transferin çıkmaza girdiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı.
Ömer Topbaş, Erdoğan'a ulaştı
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, Kante transferinin tıkanmasının ardından devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde heyete ulaşan Topbaş, yaşanan süreci doğrudan aktararak destek talebinde bulundu.
Erdoğan'a arz edildi
Aktarılan bilgilere göre konu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi ve Kante transferinde yaşanan sorunlar detaylarıyla anlatıldı. Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde dosyayı gündemine aldı.
Erdoğan Prens Selman'a rica etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmede Kante transferi konusunu doğrudan iletti. Prens Selman, bu rica üzerine sürecin yeniden ele alınması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na verdi. Bu gelişmenin ardından transfer kısa sürede sonuçlandı.