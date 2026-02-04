  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum depremzede Yusuf ve dedesinin yeniden başlayan hikayesini paylaştı: Tekrar güldürmek bize nasip oldu! Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Bakan Şimşek resmen duyurdu: 12,4 milyar dolara ulaştı! Trump’dan olay açıklama: Federal hükümet seçimlere müdahil olmalı Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi ‘Nimet’i bulmuşlar, zıkkımlanıyorlar işte! Ekrem, ‘Jet’teki VIP’teki fuhuşu anlat Bir kutu ilaç bir bardak çorbayla algı yapıyor! İşi gücü fırıldaklık Çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin ediyorlardı! 47 zanlı yakalandı Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı
Spor N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
Spor

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'ye getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Çıkmaza giren N'Golo Kante transferini çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin gece yarısı kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante transferinin perde arkasındaki kritik detay netleşti. Transferin çıkmaza girdiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Ömer Topbaş, Erdoğan'a ulaştı

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş, Kante transferinin tıkanmasının ardından devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde heyete ulaşan Topbaş, yaşanan süreci doğrudan aktararak destek talebinde bulundu.

 

Erdoğan'a arz edildi

Aktarılan bilgilere göre konu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edildi ve Kante transferinde yaşanan sorunlar detaylarıyla anlatıldı. Erdoğan, heyetler arası görüşmeler öncesinde dosyayı gündemine aldı.

Erdoğan Prens Selman'a rica etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yapılan görüşmede Kante transferi konusunu doğrudan iletti. Prens Selman, bu rica üzerine sürecin yeniden ele alınması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu'na verdi. Bu gelişmenin ardından transfer kısa sürede sonuçlandı.

Kocaeli'de Tedesco rüzgarı!
Kocaeli'de Tedesco rüzgarı!

Spor

Kocaeli'de Tedesco rüzgarı!

Fenerbahçe tarih yazdı: 20 yıllık rekoru tazeledi! İşte ligin tek hakimi
Fenerbahçe tarih yazdı: 20 yıllık rekoru tazeledi! İşte ligin tek hakimi

Spor

Fenerbahçe tarih yazdı: 20 yıllık rekoru tazeledi! İşte ligin tek hakimi

Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı devirdi
Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Spor

Fenerbahçe deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı
Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı

Spor

Sözleşmenin detayları belli oldu! Fenerbahçe, dünya yıldızı N’Golo Kante'yi renklerine bağladı

Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Spor

Kante transferinde 'zirve' desteği! Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asker

sikisinca devletten yardim isterler devletede en buyuk hayinligi spor kulupleri yapar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23