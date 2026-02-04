  • İSTANBUL
Altının kilogram fiyatı yeniden yükselişe geçti!

Altında düşüş sonrası tekrar yükseliş başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 507 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 50 bin lira, en yüksek 7 milyon 580 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 artışla 7 milyon 507 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 24 milyar 386 milyon 31 bin 793,82 lira, işlem miktarı ise 3 bin 372,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 25 milyar 79 milyon 547 bin 671,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

