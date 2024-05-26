Yerli müfredat uygulanacak

Buğra Kardan İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 70 bine yakın eğitimciye danışarak onayladığı yeni maarif modeli ya da müfredat seküler güruhu tedirgin etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Bu müfredatı yapan kafadan hiçbir şey olmaz” çıkışını fonlu medyanın akla zarar haberleri ve yayınları takip etti. Cumhuriyet dün “Gerici eğitim onaylandı” manşetini attı. ‘Bilime ve laikliğe darbe vuran müfredat eylülde uygulanacak” yorumunu ihtiva eden manşet tepki çekti. Birgün de “Gerici müfredat jet hızıyla geçti” başlıklı haber yaptı. İlk sayfadan servis edilen haberde “Müfredatın meşruiyeti yoktur” cümlesinin geçmesi bardağı taşırdı.

Kahr-u perişan oldular

Akıllara ise 28 Şubat darbesi döneminde yapılan abartılı, köpürtülü açıklamalar ve haberler geldi. Darbe döneminde CHP ve aveneleri tarafından hükümet devamlı “Gerici adımlar atmakla” itham ediliyordu. Eğitimciler, Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayladığı yerli müfredatın evrimci kafayı kahr-u perişan ettiğini dile getirdiler. “28 Şubatçı CHP ve medyasının yaradılış esaslı olan, hem ülkeye bağlı hem imanlı hem de ahlâklı nesiller yetiştirme gayesi güden müfredatı hedef alması doğal” dediler. İlaveten “Yerli müfredat azgın azınlığı kudurtsa da uygulamaya koyulacak” görüşünü paylaştılar.

İftiralara itibar edilmesin

Akit’e konuşan Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni maarif modeli hakkında ileri geri laflar edenleri tanıyoruz. Bunlar Asım’ın neslinin, dünyayla yarışacak gençliğin yetişmesine karşı. Bunlar ne kadar ne kadar iftira atarlarsa atsınlar ne kadar lekelemede bulunurlarsa bulunsunlar yeni maarif modeli uygulanacak. CHP’nin ve medyasının yerli müfredata yüklenmesi doğal. Çünkü CHP ve medyası 28 Şubatçı anlayışın, evrimci ruhun müfredatta devam etmesinden yana edilmemeli. Müfredatın giriş bölümünde ahlâklı, erdemli bir gençlik konu ediliyor. Bu ateistleri ve materyalistleri küplere bindiriyor. 28 Şubat’ta evrimci anlayışla müfredat yapanlar bunlardı. Yine karşımızdalar. Akıllarını başkalarına kiralamış, ülkeye ve topluma da yabancı. Diğer yandan fen bilimlerinin dilinin yeniden ele alınmasını umuyordum, olmadı. Orada evrimci, materyalist anlayış hâlen var. Açık açık ‘Allah’, ‘Hüda’ denmiyor. ‘Dönüştü’, ‘Oldu’ gibi yuvarlak kavramlardan yararlanılıyor. Ne yazık ki merhum Hasan Celal Güzel döneminde yazdırılan biyoloji kitabı örnek alınmadı. Atatürkçülük konusunda bir adım atılmadı. CHP ve medyası yalandan bağırıyor. Anaokulundan bu yana Atatürkçülük var, doz aynı. Biz ‘Atatürk tarihi şahsiyettir. Tanrı gibi kitabın her bölümüne koyulmamalı’ dedik. Burada ilerleme ama müşahede ediyoruz ki Cumhuriyet, Birgün, Sözcü ön alma adına hükümeti ve Erdoğan’ı yıpratmak için abartılı yorumlar yapıyor. En nihayetinde Öğretim Programı Ortak Metni iyi. Bu metinde geçen ilkeler kitaplarda makes bulması önemli. Umarız bulur da Asım’ın nesli, dünyayla yarışacak gençlik yetişir.”

Abdülhamid'in yolunda

Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak ise şunları söyledi: “Yerli müfredatın yapımına karşı olan güruha itibar edilmemeli. Evrimci ve maddeci olan bu güruhun iddialarına aldanılmamalı. CHP ve medyasını memnun etmeyen bir uygulamanın ülkenin hayrına olduğu unutulmamalı. CHP ve medyasını mutlu etmeyen maarif modelinin de vaveyla koparanlara rağmen uygulanacağı bilinmeli. Özel ve fonlu kalemler kale alınmamalı. Bunların kafalarından faydalı fikir çıkmaz. Sultan Abdülhamid Han’ın, Necmettin Erbakan Hoca’nın peşinden gitmek gerek. Şer odakları tarafından önerilen yolun aksi istikametinde ilerlemek gerek. Yeni bir döneme giriyoruz. 28 Şubatçılara inat yeni müfredat hayat bulmalı. Dindarlara düşman olan 28 Şubatçıların ellerinden çıkan eğitim modelinin ülkede açtığı tahribat belli. Bu tahribatın tekerrür etmemesi için önlem alınmalı. İlk aşamada yerli müfredat tatbik edilmeli. Batının köhne Fulbright eğitim modelini terk etmeliyiz. Bu modelden kurtulmalıyız ki nesillerimiz ülkeye ve devlete bağlı olsun, gençlerimiz iman ve ahlâkla kuşansın. Eğitimde de Gladio var. O da Fulbright modeli. Bu modelin memlekete çok zararı oldu. Yerli müfredatın CHP’nin getirdiği ucube Fulbright modelinden eğitimi bir miktar koruyacağı kanaatindeyim. Hayırlı, uğurlu olsun.”

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