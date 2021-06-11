Yerli motorda her şey hazır! Müjde geldi: Seri üretim başlıyor

Kamunun yanı sıra özel sektör kuruluşları da yerli ve milli savunma sanayine verdikleri büyük katkı ile öne çıkıyor. Seramik ve yapı malzemelerinin yanı sıra havacılık ve savunma sanayinde de büyümesini sürdüren Kale Grubu, bu yıl yerli turbojet motorunun seri üretimine başlayacağı müjdesini verdi.

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ile Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay yaptıkları toplantıda yerli turbojet KTJ-3200 ile dünyada sayılı ülkelerde olan üretim kabiliyetlerine sahip olduklarını anlattılar. Motorun kalifikasyon testlerinin yakında tamamlanacağı bilgisini veren Osman Okyay, "Tamamen milli imkânlarla ürettiğimiz motorun seri üretimine bu yıl başlarız.Motorun üzerinde ülkemizde yapılmayan hiçbir komponent yok. Bu motoru, dışa bağımlı olmadan yerli imkânlarla yaptık" dedi.

Cirolarının büyük kısmını Ar-Ge ve inovasyona ayırdıklarını belirten Osman Okyay, "Bu motoru üretirken çok damdan düştük, çok zorlandık ama sonuçta birkaç ülkenin ürettiği bir motoru üretmeyi başardık.Bu durum gelecekte daha gelişmiş motorlara yönelik tasarım ve geliştirme çalışmalarında bize ilham olacak. Önümüzdeki yıllarda, savunma ve havacılıkta imza projelerle adımızdan söz ettireceğiz" dedi.

Yatırımlar artacak

16 şirket, 5 bini aşan çalışan, binlerce paydaşlarıyla yapı ürünleri grubunda seramik karo özelinde Avrupa'nın 5'inci, dünyanın ise 15'inci büyük üreticisi olarak yollarını devam ettiklerini söyleyen Zeynep Bodur Okyay, "Yapı Ürünleri Grubu'nda mevcut ürün portföyümüze katkı sağlayacak yeni şirket satın alımı veya yeni fabrika yatırımları planlıyoruz.Yurt dışında ise Avrupa, Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu'da yerel üretim tesisleri kurmak ve kanal yaygınlığımızı artıracak yatırımlar için fırsatları değerlendiriyoruz" dedi.

Kale Grubu'nun, 2020'yi yüzde 30'un üzerinde büyüyerek yılı 4 milyar TL ciroyla kapattığını ifade eden Zeynep Bodur Okyay, "Büyümenin lokomotifi, pandeminin yarattığı zorluğa rağmen ihracatını önceki yıla oranla yüzde 4.1 artıran Yapı Grubu oldu" şeklinde konuştu.

Tedarikte türkiye ön plana çıkar

Osman Okyay da pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında sivil havacılığın geldiğine vurgu yaptı.Bu durumun yarattığı etkiyi, ticarisivil havacılık alanlarındaki fırsatlarla telafi edeceklerine inandığını söyleyen Okyay, "Sektörün daralması nedeniyle havacılık ve savunma sektöründe OEM üretim yapan firmalar daha fazla göz önünde olacak. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık üreticileri Türkiye pazarına yönelebilirler" dedi. Türkiye'nin F-35 Programı'ndan çıkarılmasını da değerlendiren Okyay, "Yılın ortasında teslim edilecek siparişlerimiz var. İşbirliğimizin büyüklüğü 50 milyon dolarlık ciroya tekabül ediyordu" dedi.

(Sabah)