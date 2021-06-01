Yerli motorda bomba gelişme! İlk kez ateşlendi

SavunmaSanayiST'nin haberine göre Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı açıklamada "45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU’nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Utku Güç Grubu için BMC Power ve SSB arasındaki sözleşme 2017 yılında imzalanmıştı. Sistem kabulünün 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

UTKU Güç Grubu

Güç Grubu Geliştirme Projeleri kapsamında Yeni Nesil Hafif Zırhlı araçlar ve ALTAY Ana Muharebe Tankı için iki farklı Güç Grubu geliştirilmektedir. Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araç (YNHZA) Güç Grubu (UTKU Projesi) kapsamında 40 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları için uygun bir güç grubu tasarlanmaktadır.

Bu güç grubu; 8 silindirli, V tipi, turbo dizel, su soğutmalı en az 675 kW (920-1000 BG) azami güce ve en az 2700 Nm azami torka sahip bir motordan; çapraz tahrikli, “T” bağlantı tipinde, çalışmaları devam eden motor, tekerlekli/paletli taktik araçlar ve lojistik amaçlı yol araçları gibi askerî uygulamalarda kullanılabileceği gibi ağır ticari araçlara da uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

2700 Nm’ye kadar azami tork üretebilen motorun gelecekte hibrit güç grubu uygulamalarında da kullanılması mümkün olacaktır.

Motorun 3 boyutlu tasarımı ve mühendislik hesaplamaları tamamlanarak, 1 boyutlu performans ve 3 boyutlu akışkan analizleri koşulmuş, analitik metotlar ve FEA yöntemleri ile dayanıklılık simülasyonları yapılmıştır. Prototip örneklerin ürettirilmesinin ardından İTÜ OTAM ve TÜBİTAK test laboratuvarlarında fonksiyonel ve ömür testleri ile devam eden geliştirme süreçleri devam etmektedir. Mühendislik çalışmalarının tamamı Türk mühendislerinin, ülkemiz üniversiteleri, tedarikçileri ve diğer mühendislik şirketleri ile iş birliği içinde ilerletilmektedir.

Proje kapsamında motor kalibrasyon ve yazılım geliştirme, tasarım doğrulama ve ürün geçerleme, seri üretime hazırlık ve ön seri üretim denemeleri gerçekleştirilecektir. dümenleme ve frenleme fonksiyonununa da sahip bir transmisyondan, bunlara entegre edilmiş, soğutma paketi, hava filtrasyon sistemi ve egzoz sisteminden oluşmaktadır.

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