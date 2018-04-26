Yerli motor 1500 saati devirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen PD170 motoru, Anka’nın otomotiv motoru üzerinden uyarlanmış mevcut motorunu ikiye katladı. 2017’nin Ocak ayında başlayan olgunlaşma testleri kapsamında farklı kombinasyonlarla zorlu denemelere tutulan motor, istenilen performansı sağlayarak güven verdi. Hâlihazırda bir adet teslim edilen ve C4Defence’in edindiği bilgilere göre dört adet motorla devam eden test sürecinin ardından motorların seri üretim versiyonundan ilk beş adetinin bu yaz teslim edilmesi planlanıyor.



Mevcut motorun kritik irtifası 10.500 feet iken PD170’in kritik irtifası 20.000 feet. Yani TEI’nin motoru güç kaybı yaşamadan 20.000 feet irtifaya çıkabiliyor. Bu da aynı irtifada daha çok faydalı yük veya standart donanımla daha yüksek irtifa demek.

PD170, mevcut performansı ve doğrudan İHA’lara yönelik üretilmesi sebebiyle İHA motoru piyasası için de kuvvetli bir alternatif oluşturuyor.

Kaynak: C4Defence