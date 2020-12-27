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Teknoloji Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor!
Teknoloji

Yerli makineli tüfek PMT-76 geliyor!

Türkiye son yıllarda ürettiği yeli ve milli silahlarla dünyada söz sahibi bir konuma yükseldi. O silahlardan sonuncusu olan PMT-76 makineli tüfeğin tasarım ve prototipi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:29:00 -

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) 2016 yılında yerli ve milli imkanlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

Sırada seri üretim var

Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi. Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.

İşte yerli ve milli PMT-76'nın özellikleri

Açık Ve Tek Doğrusal Hareketli Mekanizmalı Gaz Pistonlu Sistem ile çalışıyor. 7,62 mm X 51 NATO çapına sahip. Ağırlığı 12500 gram olan yerli ve milli PMT-76 platform makineli tüfeğin Silah Uzunluğu1250 mm, ağırlığı ise 547 mm'dir.

Seri ateşleme türüne sahip olan milli gururumuz, 650-950 Atım/Dakika atış süratına sahip. Etkili menzili 800 metre olan yerli ve milli PMT-76'nın azami menzili 3800 metre.

PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.

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