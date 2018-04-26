Yerli kripto para borsası açıldı

İndikatör destekli grafik, yüksek freakanslı işlem, yüksek limitler, 7/24 canlı destek ve çağrı merkezi gibi özellikler sunan Parandeks, çok yakında mobil uygulamasını da devreye alacak. Tüm kripto para alım satım işlemlerine aracılık edeceğini duyuran Parandeks, şu an için yalnızca www.parandeks.com adresinde faaliyet gösteriyor.

EN POPÜLER 10’A GİRMEYİ HEDEFLİYOR

Yeni nesil yatırım aracı olan kripto paraların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaştığını ifade eden Parandeks CEO’su Onur Şekerlisoy, Parandeks’in vizyonu hakkında “Türkiye’de kripto para ekosistemini büyütmeyi, bu alanı genel ekonomi zincirinin önemli halkalarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle Türkiye’yi kripto para ekosisteminde önemli merkezlerden biri haline getirmeyi ve Türkiye’yi bu konuda söz sahibi bir noktaya taşımayı planlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıktık. Yatırımcıları, kripto para dünyasının başka bir yerde bulamayacakları avantajlarıyla tanıştıracağız. Nihai hedefimiz, dünyanın en popüler 10 kripto para borsasından biri olmak.” açıklamasında bulundu.

KÜRESEL İŞ ORTAKLARI

Bitcoin ve kripto paraların çok hızlı bir şekilde büyük hacimlere ulaştığını dile getiren Onur Şekerlisoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bitcoin ve diğer kripto paralar, dijital ekonominin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Biz de bu alanda vakit kaybetmeden yerimizi aldık. Borsamızı kurarken bankalarla, bitstamp, scorechain ve hacken.io gibi global partnerlerle de entegrasyon sağladık. Hatta bununla da yetinmeyerek Ukrayna merkezli bir sistem tarafından sürekli güvenlik testlerine tabi tutulduğumuz ve İngiltere merkezli başka bir siber güvenlik firmasıyla da muhtemel saldırılara karşı güvenlik iş birliği yaptığımız çok merkezli bir güvenlik protokolü oluşturduk. Yatırımcılara diğer borsalarda bulamayacakları güvenlik, hız ve limitlerle işlem yapabilme avantajı sunuyoruz.”

CANLI DESTEK

Kripto para borsasında “güven” konusunun büyük önem taşıdığını belirten Onur Şekerlisoy, “İnsanların bu piyasada aracı kurum seçerken dikkat ettikleri en önemli hususun “güven” konusu olduğunu biliyoruz. Kurduğumuz sistemde güvenlik protokolü gerektiren tüm işlemlerimizde maksimum hassasiyet ve dikkatle güvenlik sağlıyoruz. Ayrıca, kullanıcıların en ufak sorun ve risk de temas kurabilecekleri bir çağrı merkezi kurduk. Bizi farklı kılan önemli noktalardan birisi de, Türkiye’de ilk defa bir kripto para borsasının canlı destek merkezine sahip olması ve müşterilerine anlık destek sağlamasıdır.” dedi. Şekerlisoy, ekosistemde regülasyon sağlanması için önderlik yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Parandeks, bünyesinde banka seviyesi AML ve KYC ile ilgili birimler kurulup, konusunun uzmanı kişiler istihdam ederek bu hususlarda protokoller oluşturduğuna ve bu birimlerin kullanıcı onayı sürecindehız ve hassasiyet kazandırdığına dikkat çekiyor.

7/24 para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirmeye imkân veren Parandeks, benzeri platformlarda onaylanmış hesap limitlerinin 5 katı, ileri düzey hesap limitlerinin 10 katı kadar limitler sunduğunu belirtiyor.

HER HAFTA İKİ YENİ ALTCOIN

Parandeks başlangıç olarak TL, BTC, ETC piyasalarını ve bu piyasalarda işlem görebilecek BTC, ETH, LTC, ADA, MIOTA, XMR kripto paraları kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Şirket her hafta sistemine iki yeni altcoin ekleyeceğinin sözünü verdi.

GELİŞMİŞ ANALİZLER

İndikatörler gelişmiş analiz yapmayı sağlayan finansal araçlardır. Parandeks, profesyonellerin ulaşabildiği tüm ekonomik indikatörleri sunması ve eğitim videoları sayesinde kullanıcıların daha doğru şekilde bilgiye ulaşmalarını ve yatırım fırsatlarını kolay yakalamalarını sağlıyor. Parandeks’de, başlangıç olarak, kullanıcıların verimli analiz yapmasını sağlayan 70’den fazla indikatör ve sınırsız tool yer alıyor.