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Korona Virüs Yerli koronavirüs aşısında sona gelindi
Korona Virüs

Yerli koronavirüs aşısında sona gelindi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye’de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:46:00 -
Yerli koronavirüs aşısında sona gelindi

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2'nin raporlama işlemi tamamlandı.

Aşı olanların yüzde 100'ünde antikor oluştu

Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

"Aşı çalışması için gönüllü ol"

E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.

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Yorumlar

B.b

işte budur elin gavurların muhtaç olmadan kendi işimizi hallederiz çok mutlu oldum ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN UĞRAŞIP BİZİ MUTLU EDENLERE DE SÖYLE DEMEK İSTİYORUM .BU DÜNYADA VE AHİRETTE MUTLU ETSİN CENNETİALASINA KOYSUN AMİN
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