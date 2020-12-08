Yerli korona aşısı yan etkileri var mı? Yerli aşıda son durum ne?

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech'in geliştirdiği mRNA korona aşısı ilk kez İngiltere’de 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, "Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." dedi.

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de açıklama yapan Bakan Koca, Çin'in daha fazla aşı talebini karşılayamadığını aktardı ve "Bizim nisandan sonra kendi aşımız çıkacak. Yani, ithal aşıya ihtiyacımız da kalmayacak" dedi. Yerli aşı çalışmalarını yürüten Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmalarına gönüllü olan Mahir Koparan yaşadıklarını anlattı. Koparan, “Sağlık durumum gayet iyi. Aşının hiçbir yan etkisini görmedim. Hiçbir ağrım olmadı. Bu aşıyı insanlarımıza tavsiye ediyorum.” dedi.

Yerli korona aşısı yan etkileri var mı?

Aşı uygulanan Mahir Koparan'ın durumuyla ilgili bilgi veren İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal ise, "Mahir Bey'e bugün ikinci doz aşısını uyguladık. Zaten bizim ilk 4 gönüllüde dozumuz belliydi. Yani ilk 2 gönüllümüze 3 mikrogram, diğer 2 gönüllümüze 6 mikrogram doz uyguladık. Mahir Bey, yüksek doz uyguladığımız gönüllülerden birisiydi. Hiçbir yan etki görmedik. Aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar dahi görülmedi. Aşı çalışmaları şu ana kadar çok olumlu gidiyor. Bu yerli aşımızın güvenli olduğunu gösteren bir durum" ifadesini kullandı.