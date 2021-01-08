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Ekonomi Yerli insansız kara aracı Baybars engel tanımıyor
Ekonomi

Yerli insansız kara aracı Baybars engel tanımıyor

İlk prototipi üretilen yerli insansız kara aracı (İKA) Baybars, tekerlekli modüler sistemiyle engelleri aşmayı sağlayarak güvenlik operasyonları afet ve arama kurtarma çalışmaları gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:00:00 -
Yerli insansız kara aracı Baybars engel tanımıyor

Baybars’ın Mentoru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Safa Balekoğlu, İKA’yı mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1,5 yılda ürettiklerini söyledi. Balekoğlu, ilk süreçte sadece afetlerde yararlanılması için tasarlanan aracın farklı alanlarda da kullanım imkânı sunduğunu vurguladı.

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