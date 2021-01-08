Yerli insansız kara aracı Baybars engel tanımıyor
İlk prototipi üretilen yerli insansız kara aracı (İKA) Baybars, tekerlekli modüler sistemiyle engelleri aşmayı sağlayarak güvenlik operasyonları afet ve arama kurtarma çalışmaları gibi çeşitli alanlarda kullanılabiliyor.
Baybars’ın Mentoru ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Elemanı Safa Balekoğlu, İKA’yı mühendis ve tasarımcılardan oluşan 4 kişilik ekip tarafından 1,5 yılda ürettiklerini söyledi. Balekoğlu, ilk süreçte sadece afetlerde yararlanılması için tasarlanan aracın farklı alanlarda da kullanım imkânı sunduğunu vurguladı.