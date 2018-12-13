Yerli imkanlarla bir ilk daha!

Tünelde bugün gerçekleşen çalışmayla ışık görünürken, tüneli gezen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Hattın önemi Anadolu Yakası'ndan Ömerli Barajı'ndan aldığımız suyu Avrupa Yakası'na, Zeytinburnu'ndan başlayan bir hatla Bahçelievler'e getiriyoruz. En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak" dedi. İstanbul'un en önemli su hatlarından biri olan Zeytinburnu-Bahçelievler içme suyu hattının kazı çalışmaları ilk yerli ve milli TBM makinesiyle tamamlandı. T

BM makinesi son çalışmayı bugün yaparken, tünelde ışık göründü. İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan da yerin 34 metre altındaki kazı çalışmaları tamamlanan tüneli inceledi. İSKİ Genel Müdürü Turan, 3 bin 87 metre uzunluğundaki tünelde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turan, içme suyu tünelinin ilk yerli ve milli TBM makinesiyle kazıldığını belirterek, tünelin 2019 yılının Nisan ya da Mayıs ayında su dağıtımına başlayacağını belirtti.

"En geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak"

Tünelin çok önemli olduğunu ve yerli ve milli bir makineyle kazılmış olmasına dikkat çeken İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bahçelievler'de yerin 34 metre altındayız, makinemiz sona geldi ve makinemiz tünel kazı faaliyetini tamamladı. Biz yerin altındaki bu kazı çalışmasına yaklaşık 500 gün önce Zeytinburnu'ndan başlamıştık. Bu kazı makinesini üreten dünyada sayı ülkeler var.



Türkiye, TBM üreten dünyada 8'inci ülke. 3 bin 87 metrekarelik hat, şöyle bir önemi var. Mevcutta Zeytinburnu'ndan Bahçelievler'e bir hattımız var. Orada daha küçük bir iletim hattı var, beton bir hat orası sık sık arızalanıyor. Bu hattın önemi Anadolu Yakası'ndan Ömerli Barajı'ndan aldığımız suyu Avrupa Yakası'na Boğaz'ın altından geçirdikten sonra Zeytinburnu'ndan başlayan bir hatla Bahçelievler'e getiriyoruz.



Buradaki depomuzdan da Güngören, Bakırköy, Bahçelievler gibi ilçelerimize su veriyoruz. Biz bunu 31 Mart'tan önce bitirmeyi hedefliyoruz ama malum kış şartları, yaklaşık 3-4 aylık bir işimiz kaldı. Kısmet olursa en geç Nisan-Mayıs ayında bu hat su dağıtımı için kullanılmış olacak. Yaklaşık maliyeti bu projenin 42 milyon Türk Lirası civarındadır" dedi.

"Ağırlığı 320 tondur, boyu 87 metre"

Makinenin Türkiye için çok önemli olduğunu ve TBM'nin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten makinenin üreticisi firmanın genel müdürü Yavuz Selçuk, "Onu ilk yapan tamamıyla yerli teknoloji olmasıdır. Makinenin toplam ağırlığı 320 tondur, boyu 87 metre, çapı 3 bin 300 sulu zeminlerde kullanılan zemine karşı basınç yapan bir makinedir. Teknik olarak makinenin ilerlemesindeki en büyük etken hidrolik bir siteme sahiptir" dedi.



Tüneli kazan ilk yerli ve milli TBM makinesinin toplam ağırlığı 320 tonken, boyu ise 87 metre olarak tasarlandı. İçme suyu tüneli tamamlandığında ise Ömerli Barajı'ndan gelen su, Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu'ndan başlayan bir hatla Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ilçelerine ulaştırılacak. İnşaat çalışmaları İBB'nin iştiraki İSKİ tarafından yürütülen tünelin maliyeti ise yaklaşık 42 milyon Türk Lirası'nı buldu.