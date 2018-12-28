Yerli İHA ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHAANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yerli İHA'mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.