Yerli hızlı tren testlerde saatte 250 kilometreye ulaştı, ikinci setin üretimi başladı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecine geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk setin testleri sürerken ikinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandığını açıkladı.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen trenin ilk seti, saatte 225 kilometre işletme hızına sahip. Uraloğlu, bu setin dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. Böylece Milli Hızlı Tren'de seri üretim sürecine geçmiş olduk" dedi.

İki yılda 14 set hedefi

Üretimin belirlenen program doğrultusunda süreceğini kaydeden Uraloğlu, takvimi şöyle açıkladı: "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz."

Her biri 8 araçtan oluşan setler 577 yolcu kapasitesine sahip. Uraloğlu, setlerin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini, trenin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin ise ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

Sakarya'daki fabrikada yüzde 90 seviyesi

Bakan Uraloğlu, seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste süreceğini belirtti. Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmalar yüzde 90 seviyesine ulaştı.

18 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis için Uraloğlu, "Fabrikamızı tamamladığımızda Milli Hızlı Tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz" dedi.