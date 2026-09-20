Efsane model geri dönüyor: Tam 400 beygirlik canavar!
Japon otomobil devi Nissan uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil Skyline modelini Aralık 2026'da tanıtmak için gün sayıyor.
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Japon otomobil devi Nissan uzun zamandır merakla beklenen yeni nesil Skyline modelini Aralık 2026'da tanıtmak için gün sayıyor.
Japon otomotiv devi Nissan, markanın simgeleşmiş modellerinden biri olan Skyline serisinin 14. nesli için takvimi netleştirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Ivan Espinosa tarafından doğrulanan lansman takvimine göre yeni model, Aralık 2026 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Markanın küresel pazardaki toparlanma ve yeniden yapılanma planının merkezinde konumlanan yeni nesil sedan, geliştirilme hızından mühendislik altyapısına kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.
Yapay zeka desteğiyle geliştirme süresi 26 aya indi Yeni Skyline projesinin en dikkat çeken yönü, otomotiv endüstrisindeki geleneksel geliştirme takvimlerini geride bırakan hızı oldu. Önceki nesil modelin tasarım ve Ar-Ge aşamaları 55 ay sürerken, yeni nesil sedan üretken yapay zeka ve gelişmiş dijital simülasyon araçlarının entegrasyonuyla yalnızca 26 ayda üretime hazır hale getirildi. Fiziksel prototip ihtiyacını en aza indiren dijital modelleme teknolojileri, projenin Ar-Ge bütçesindeki yüzde 18'lik tasarrufa rağmen benzeri görülmemiş bir hızla tamamlanmasını mümkün kıldı.
Çin pazarındaki Dongfeng ortaklığından edinilen çevik üretim tecrübesini kendi bünyesine aktaran Nissan, gelecekteki yeni modellerinde de maksimum 30 aylık geliştirme döngüsünü kalıcı bir standart haline getirmeyi hedefliyor.
Üretim üssü Japonya'daki Tochigi tesisi olacak Yeni Skyline modelinin üretim yerine dair son dönemde gündeme gelen ABD veya Çin iddiaları da resmi duyuruyla açıklığa kavuştu. 14. nesil model, Japonya'da spor otomobil üretiminin kalbi sayılan tarihi Tochigi fabrikasında banttan inecek. Halihazırda Fairlady Z modelinin de üretildiği bu stratejik tesis, yeni Skyline'ın geleneksel Japon mühendislik mirasıyla bağını korumasını sağlayacak.
400 beygir güç ve ikonik dairesel stop lambaları Arkadan itişli platform yapısını sürdürmesi beklenen yeni nesil sedanın kaputunun altında hibrit bir güç ünitesinin yanı sıra güncellenmiş çift turbolu V6 motor seçeneğinin yer alması öngörülüyor. Söz konusu motorun 400 beygirin üzerinde güç üreteceği ve gerçek sürüş tutkunları için altı ileri manuel şanzıman opsiyonuyla sunulacağı belirtiliyor. Aracın iç mekanında modern yüzer OLED dijital gösterge paneli öne çıkarken, dış tasarımda modelin köklü geçmişine atıfta bulunan karakteristik yuvarlak LED stop lambaları sportif sedan kimliğini tamamlıyor.
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