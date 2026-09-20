Efsane model geri dönüyor: Tam 400 beygirlik canavar!

Japon otomotiv devi Nissan, markanın simgeleşmiş modellerinden biri olan Skyline serisinin 14. nesli için takvimi netleştirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Ivan Espinosa tarafından doğrulanan lansman takvimine göre yeni model, Aralık 2026 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Markanın küresel pazardaki toparlanma ve yeniden yapılanma planının merkezinde konumlanan yeni nesil sedan, geliştirilme hızından mühendislik altyapısına kadar pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.