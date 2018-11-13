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Yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı

Yerli hamsi tezgâhlarda yerini kilosu 15 TL’den almaya başladı.

13 Kasım 2018 Salı 15:09
Yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı

Ordu ve Fatsa açıklarında çıkan yerli hamsiye vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Hamsiyi özlediklerini ifade eden Fatsalı vatandaşlar, "Hamsi yeme zamanı geldi. Yerli hamsi şu an için 15 TL olması bizim için pahalı ama yine de alıyoruz” dediler.

'HAMSİ FİYATLARI DÜŞECEKTİR'

İlk defa yerli hamsinin tezgâhlara geldiğini ifade eden Balıkçı Yusuf Aktaş, “Vatandaşlarımız hamsiyi özlemiş ve ilk kasalar daha tezgâhlara gelmeden ayırtıldı. Yerli hamsi bol çıkacağına inanıyoruz. Buna bağlı olarak da fiyatlar düşük olacaktır. 15 TL gerçekten hamsi için iyi bir fiyat. Sezon başladı hamsinin vatandaşlarımızın sofrasını yine süsleyecektir. Havalar soğumaya başladı ve hamsi sezonu başladı artık” diye konuştu.

'HAMSİ SOFRALARIMIZIN BAŞ TACI'

Hamsiyi sezonunda çok tükettiklerini ifade eden Metin Fındık isimli vatandaş, “Sofralarımızın bereketli yiyeceği hamsi artık çıkmaya başladı. Yerli hamsiyi her zaman alırım. Ailecek tükettiğimiz hamsinin fiyatlarının daha da düşmesini bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:09
  1. Ordu
  2. ORDU
  3. FATSA
  4. HAMSİ
  5. BALIK

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