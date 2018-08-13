Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı kesti!
Haydut devleti ABD'nin Türkiye'ye başlattığı ekonomik saldırılarına karşılık milletten cevap gecikmedi. Sosyal medyada vatandaşların başlattığı "ABD firmalarına reklam verme" kampanyası karşılık buldu.13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:11
15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok farklı yoldan Türkiye'yi işgal etme girişiminde bulunan ABD'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'ABD kanalı FOX'a reklam verme' kampanyası karşılık buldu.
Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti.
Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme!
İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar:
Türk Telekom
Vakıf emeklilik
Biruni
Boydak
KuveytTürk
Emlak Konut
Filli Boya
Türksat
TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kampanyaya destek veren Türk Telekom'dan açıklama geldi. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." ifadesinde bulundu.
GÖZLER DİĞER FİRMALARDA
Amerikan firmaları ve Fox TV'ye reklam veren şirketlerin tümünden aynı ortak duruş bekleniyor. Şimdi gözler diğerlerinde.
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