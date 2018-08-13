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Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı kesti!

Haydut devleti ABD'nin Türkiye'ye başlattığı ekonomik saldırılarına karşılık milletten cevap gecikmedi. Sosyal medyada vatandaşların başlattığı "ABD firmalarına reklam verme" kampanyası karşılık buldu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:11
Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı kesti!

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra birçok farklı yoldan Türkiye'yi işgal etme girişiminde bulunan ABD'nin amaçlarına hizmet eden medya kuruluşu FOX'a karşı başlatılan 'ABD kanalı FOX'a reklam verme' kampanyası karşılık buldu.

Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti.

Sosyal medyada büyük kampanya: ABD kuruluşlarına reklam verme!

İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar:

Türk Telekom

Vakıf emeklilik

Biruni

Boydak

KuveytTürk

Emlak Konut

Filli Boya

Türksat

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kampanyaya destek veren Türk Telekom'dan açıklama geldi. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir." ifadesinde bulundu.



GÖZLER DİĞER FİRMALARDA

Amerikan firmaları ve Fox TV'ye reklam veren şirketlerin tümünden aynı ortak duruş bekleniyor. Şimdi gözler diğerlerinde.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:11
  1. FOX
  2. Fox TV
  3. Google
  4. Facebook
  5. Twitter
  6. ABD
  7. 15 Temmuz hain darbe girişimi

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