Yerli Düşünce 10 Kasım programında Atatürk ve Serdengeçti'yi andı

Program öncesinde Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca 10 Kasım 1983’te vefat etmiş olan Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti de programda anıldı. Toplantı Kuran-ı Kerim tilaveti ile açıldı. Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu ve dernek başkanı Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun yanı sıra çok sayıda dernek mensubu ile Türk dünyasından öğrenciler de toplantıda hazır bulundu.

“BÜYÜK TÜRK MİLLETİ GAZİ PAŞASINI KALBİNDE YAŞATMAKTADIR ”

Dernek genel sekreteri Nizam Şahin günün anlam ve önemine değindiği açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, ordularımızın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de ebedi hayata irtihal etmiştir. Büyük Türk milleti, kurtarıcısı olarak gördüğü Gazi Paşası Mustafa Kemal Atatürk’ü kalbinde yaşatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK MAZLUM MİLLETLER İÇİN DE İLHAM KAYNAĞI OLMUŞ ÖNEMLİ BİR LİDERDİR”

Açıklama şöyle sürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimiz fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüşken, aziz vatanın kaleleri cebren ve hile ile zaptedilmiş ve bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişken, vatanı ve milleti için az ve çetin zamanda bu denli büyük ölçüde hizmetleri başarabilmiş büyük bir devlet ve siyaset adamı, aynı zamanda muzaffer bir başkomutandır. Atatürk, sadece büyük Türk milletinin büyük bir evladı ve atası değil, aynı zamanda mazlum milletler için de ilham kaynağı olmuş önemli bir liderdir. Atatürk, insanlığın ve milletinin hafızasında teşkilatçı bir önder, milleti ile birlikte dünyanın yedi düvel-i muazzaması karşısında büyük zaferler kazanmış dahi bir asker ve başkomutan, bilge devlet ve siyaset insanı, yüksek azim ve kararlılığa sahip bir lider olarak yazılmıştır. Atatürk, dünya durdukça Türk milletinin kalbinde, milletin güzide evladı ve büyük atası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olarak kalacaktır. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

“HAKK’A TAPAN, HALKI TUTAN BİR SERDENGEÇTİ…”

Ayrıca 10 Kasım 1983’te vefat eden Türk siyasetçi, şair ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti’nin de anıldığı programda kendisi için şu ifadelere yer verildi.

“ ‘Arkasız yiğitler, Arkanız Allah’tır’ diyerek, büyük Türk milletinin ve ümmetin evlatlarına seslenen rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti, Türk-İslâm davasının gür sesi, iman ve İslam davasının aksiyon ve fikir erbaplarındandı. Serdengeçti tek parti döneminde 3 Mayıs 1944’te milliyetçi gençlerin yaptığı protesto gösterileri sonrasında gözaltına alınır, Türk Milliyetçilerinin Başbuğu Alparslan Türkeş gibi isimlerle beraber tabutluklar dâhil bir süre hapiste yatıp tahliye olur. ‘kanunlardan evvel insanlar, insanlardan evvel de Allah vardı! Ne gam!’ diyen Serdengeçti baskı, mahkûmiyet ve cezalara rağmen ’davamız Allah davası, millet davası, vatan davasıdır” inanmışlığı ile aynı zamanda Müslüman-Türk’ün o günlerdeki perişan halinin samimi fedaisi olmuş, Hakk’a tapan, halkı tutan bir serdengeçti idi. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. El-Fatiha”