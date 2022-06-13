Karadeniz’de keşfedilen yerli doğalgazın ne zaman kullanılmaya başlanacağı merak ediliyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

Yerli doğalgaz ne zaman kullanılmaya başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik.

Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken, teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Teslimatlarımızı almaya başladık. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz.

Bu projenin ilk etabında doğal gaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu Batı Karadeniz Doğal gaz Boru Hattı Faz-1'i inşa ediyoruz. 2023'te günlük 10 milyon metreküp gaz sisteme girecek”dedi.