Yerli bisküvilik buğday 2 yıl içinde çiftçinin tarlasında olacak
Eskişehir’de faaliyet gösteren Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerli ‘Kanatlı’ adlı bisküvilik buğday geliştirildi.
Buğdayın 2 yıl içinde tohum firmalarına ve çiftçilere ulaştırılması hedefleniyor. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, “Erkenci ve kuraklığa dayanıklı olan ‘Kanatlı’ hiçbir enzim ve kimyasal madde katılmadan bisküvi haline gelebildiğinden kendinden önce geliştirilenlerden farklı bir çeşidimiz” dedi.