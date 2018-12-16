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Yerli baz istasyonlarının 455’i sahada

2024’e kadar 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, ULAK’ın Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834’ünün teslimatının yapıldığını belirterek, “Bunların 455’i halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor” dedi.

16 Aralık 2018 Pazar 11:03
Yerli baz istasyonlarının 455’i sahada

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834’ünün teslimatının yapıldığını belirterek, “Bunların 455’i halkımıza hizmet veriyor, diğerlerinin ise kurulum çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

Yeni siparişler yolda

2024’e kadar 20 bin 4,5G baz istasyonuna yatırım yapılmasının öngörüldüğünü kaydeden Balcı, “Buradan önemli bir pay almayı hedefliyoruz. Bu çerçevede yeni siparişler için operatörlerle görüşüyoruz. Geldiğimiz nokta ümit verici. Ama çok çalışmalı, kendini yenileyen ve yüksek teknoloji gerektiren iletişim altyapılarında yerli ürünlerle yerimizi almaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:03
  1. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı
  2. milli baz istasyonu ULAK
  3. Evrensel Hizmet Projesi
  4. 4
  5. 5G baz istasyonu

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